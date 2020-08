PSG - Wenger "pratiquement sûr" que Mbappé jouera contre l'Atalanta​

L'ancien entraîneur d'Arsenal s'est confié sur la blessure de Mbappé pour Europe 1. Affichant son optimisme quant au rétablissement du Parisien.

Jouera, jouera pas ? Depuis sa sortie sur blessure en finale de la face à l'AS Saint-Etienne (1-0), la cheville de Kylian Mbappé est dans toutes les bouches ces derniers jours. Victime d'une entorse, l'attaquant du n'est pas sûr d'être remis assez vite pour disputer le quart de finale de la Ligue des Champions face à l' Bergame, le 12 août prochain. Une incertitude qui susicte l'inquiétude des Parisiens, mais pas celle d'Arsène Wenger, confiant.

"Je suis pratiquement sûr qu'il jouera contre l'Atalanta​"

"J'ai bien vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il jouera, et je pense que lui aussi en est convaincu. Quelque chose me le dit et j'ai l'habitude d'observer des athlètes de haut niveau quand ils sont vraiment gravement blessés. Je pense qu'il y a une forme de confiance, en l'observant bien. Je suis pratiquement sûr qu'il jouera contre l'Atalanta. Mbappé, j'y crois énormément", a ainsi assuré l'ancien coach d' , particulièrement optimiste, dimanche, sur les ondes de la Europe 1.



Pour rappel, après une vive inquiétude, l'optimisme est de plus en plus de rigueur dans les rangs franciliens. Ander Herrera, milieu de terrain des Champions de , ne s'en est pas caché. "On est optimistes avec Kylian. On a vu qu'il peut marcher tranquillement. Il est très professionnel, il est jeune. Il veut vraiment jouer et on peut être très tranquille. Il travaille tous les jours, matin et après-midi. Mais si ce n'est pas possible qu'il joue, on a aussi d'autres solutions", avait pour sa part déclaré l'Espagnol.