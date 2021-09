Varane compare la pression au Real Madrid et à Manchester United

Le défenseur français, qui vient du club merengue, estime que le niveau de pression est similaire à Manchester.

Raphael Varane sera un élément clé pour Manchester United demain soir, lors de la réception de Villarreal à Old Trafford pour son deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Mancuniens ont perdu leur premier match de la campagne 2021/22, sur le terrain des Young Boys, et seront déterminés à obtenir leur première victoire demain.

Varane connaît bien son adversaire, puisqu'il a affronté Villarreal d'innombrables fois lors de son passage en Liga avec le Real Madrid. Il ne sous-estime pas l'équipe d'Unai Emery, qui n'a pas encore perdu un seul match depuis le début de la saison, tant au niveau national qu'européen.

Il a également évoqué la pression qui règne à Old Trafford par rapport à celle qu'il a connue au Santiago Bernabéu.

"Un match difficile nous attend et nous allons nous battre pour avoir la possession du ballon", a déclaré le défenseur central français dans des propos rapportés par Marca. "La clé sera de ne pas perdre le ballon dans notre moitié de terrain sous la pression. Ce sera un match avec un vrai rythme, et nous avons pour mission de gagner ce match.

"C'est difficile de comparer [la pression à United et à Madrid]", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé de le faire. "Les grands clubs attendent beaucoup des joueurs qui arrivent mais je pense que la pression est assez similaire, les attentes sont toujours au plus haut. Les deux clubs veulent toujours gagner et une défaite ou un match nul est une chose négative. La pression pour gagner à United est la même qu'à Madrid".

United est certainement sous pression. Les Mancuniens ont beaucoup recruté pendant l'été - en faisant venir Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, ainsi que Varane - mais ils n'ont pas encore fait feu de tout bois. En plus d'avoir perdu leur première rencontre européenne, ils ont été irréguliers sur le plan national et occupent actuellement la quatrième place de la Premier League.