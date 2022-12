Van Dijk réclame du temps pour Cody Gakpo

Virgil van Dijk a tempéré les attentes concernant son coéquipier néerlandais Cody Gakpo, qui a rejoint Liverpool en provenance du PSV.

Le défenseur central a insisté sur le fait que Gakpo - qui a été dévoilé comme un joueur de Liverpool après son transfert de 44 millions de livres sterling du PSV mercredi - aura besoin de temps pour s'adapter aux exigences de la Premier League et ne montrera pas nécessairement sa meilleure forme immédiatement, après avoir été une star en Eredivisie en 2022-23 et à la Coupe du monde au Qatar.

S'adressant à Sky Sports, Van Dijk a déclaré : "Avec un peu de chance, [il apporte] beaucoup de choses. Un bon joueur, un bon garçon et évidemment je sais comment c'est de venir en janvier. Nous devons lui donner du temps, je suis sûr que les fans de Liverpool lui donneront du temps, nous sommes une famille et les vrais supporters le soutiendront toujours. Il doit faire profil bas, quoi qu'il arrive, se battre, profiter du moment et être important pour le club de football."

Van Dijk a également dissipé les rumeurs selon lesquelles il aurait eu une grande influence sur le choix de Gakpo de rejoindre les Reds plutôt que des clubs comme Manchester United.

"Non, cela a été exagéré [son rôle]", a-t-il ajouté. "J'ai parlé avec lui, je ne peux que dire de bonnes choses car je suis ici et je profite de mon temps. Nous avons eu beaucoup de succès mais le manager l'a dit aussi, si c'était moi, c'était une décision facile à prendre, je n'ai pas eu besoin d'être convaincu. S'il y avait des questions, j'y ai répondu honnêtement."

Ayant joué un rôle important lors de la Coupe du monde au Qatar, Gakpo sera traité comme n'importe quel autre revenant et bénéficiera donc d'une période prolongée pour s'intégrer à l'équipe de Liverpool. Il faudra donc attendre un peu avant de le voir faire ses débuts.