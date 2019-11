Van Dijk libéré par les Pays-Bas... pour aller cueillir le Ballon d'Or ?

La fédération néerlandaise ce dimanche que Virgil Van Dijk a quitté le rassemblement de la sélection pour des raisons privées.

Au lendemain de la qualification pour l’Euro, acquise contre l’Irlande du Nord à Belfast (0-0), la sélection néerlandaise a accordé une dispense à son capitaine Virgil Van Dijk. L’arrière de ne participera pas au match contre l’Estonie mardi. Une rencontre sans enjeu donc pour les Bataves.

Les responsables hollandais n’ont pas révélé les raisons de ce départ, si ce n’est que c’est d’ordre personnel. Le sociétaire des Reds ne souffrirait en outre d’aucune blessure. Aurait-il été libéré pour les besoins d’une initiative envers un hebdomadaire français dans l’optique d’un sacre individuel ? Une éventualité qui n’est pas à écarter. Les votes pour le Ballon d’Or étant fermés depuis quelques jours et l’année dernière c’est à cette période de l’année que Luka Modric avait été informé de son triomphe.

La dernière fois que Van Dijk a manqué un match des Oranje c’était en octobre 2018 contre la (1-1). Depuis, il a disputé l’intégralité des onze matches de la bande à Koeman. Il faut aussi remonter à mars 2017 pour trouver la trace d’un rassemblement de l’équipe néerlandaise auquel il n’a pas été convié. En somme, il n'est pas du tout habituel de voir VDV louper un match de son pays.

Van Dijk a déjà remporté deux récompenses individuelles majeures cette année. Il a été meilleur joueur de la Ligue des Champions la saison dernière, et s’est adjugé le trophée Goal 50. Pour le titre « The Best » de FIFA, il a fini juste derrière Lionel Messi. Pour le BO, il figure incontestablement parmi les grands favoris.