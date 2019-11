Les Pays-Bas résistent à l’Irlande du Nord et se qualifient pour l’Euro

Les Pays-Bas ont accroché l’Irlande du Nord, ce samedi à Belfast, compostant ainsi leur billet pour l’Euro.

Après avoir manqué deux compétitions internationales consécutives, la Hollande a gagné le droit de participer au championnat d’Europe 2020. Ce samedi, les Oranje sont allés chercher le point qui manquait à leur bonheur du côté de l’ . À Belfast, tout n’a pas été facile, et les visiteurs étaient même proches de se retrouver dos au mur, mais au final la mission a été accomplie.

Probablement crispés par l’enjeu, les Néerlandais n’ont pas eu leur rendement habituel. Ils n’ont cadré que trois de leurs tentatives en 90 minutes de jeu. Et au niveau des occasions franches, il n’y en a quasiment pas eues. À défaut de dérouler, l’équipe de Ronald Koeman a cependant su se montrer solide. Derrière, elle n’a rien laissé passer. Jesper CIllessen n’a même au aucun arrêt à effectuer tout au long des 90 minutes de jeu.

La seule fois où les Néerlandais ont tremblé c’est à la 32e quand l’arbitre a sifflé un pénalty pour les locaux après une main de Joel Veltman dans la surface. Steven Davis, le capitaine nord-irlandais, s’est avancé pour transformer la sentence, mais il a envoyé le cuir au-dessus. Une opportunité en or qui ne s’est plus représentée pour la sélection de Michael O’Neill. Et elle sera amèrement regrettée si les barrages vers lesquels se dirige cette sélection se soldent par une élimination.

Les , de leur côté, peuvent déjà commencer à penser à l’été prochain. Avec cette qualification, ils confirment leur redressement, entrevu déjà lors de la Ligue des Nations. S’il serait exagéré de les étiqueter comme les favoris du tournoi continental, dire qu’ils font partie des participants outsiders est tout à fait logique. Après tout, signer trois victoires face aux deux précédents champions du monde en l’espace d’un an, n’est clairement pas donné à tout le monde.