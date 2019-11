Virgil van Dijk et Megan Rapinoe remportent les trophées Goal50 de meilleur joueur et meilleure joueuse

La star de Liverpool est le premier défenseur à remporter le trophée. La vedette américaine est, elle, reconnue après son mondial triomphant.

L'arrière central néerlandais Van Dijk a battu le capitaine barcelonais Lionel Messi et son coéquipier de Mohamed Salah pour devenir le premier défenseur à remporter le trophée annuel. Cette année marque une campagne remarquable pour Van Dijk, qui a joué un rôle crucial dans le triomphe sensationnel de son club en .

L'international néerlandais s'est imposé et a brillé lors de la victoire 2-0 contre en finale à Madrid. "Je suis très fier d'avoir été nommé premier du Goal 50 en 2019", a déclaré Van Dijk à Goal. "Être reconnu parmi les plus grands joueurs du football mondial est très spécial pour moi." Le joueur de 28 ans a également aidé son pays à se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations, ce qui lui a permis de dépasser Messi en première place.

Le quadruple vainqueur du 50 a eu plus de difficultés au niveau international avec l' , battue par le dans des circonstances controversées en demi-finale de la Copa America. Cependant, Messi était à nouveau dans une forme sensationnelle pour Barcelone la saison dernière, marquant 51 buts en 50 apparitions en 2018-19, et termine deuxième dans la liste masculine de cette distinction.

Bien sûr, la réussite offensive scandaleuse du joueur de 32 ans n'a pas suffi à ramener la Ligue des champions en Catalogne, le Barca ayant été contrarié par Liverpool en demi-finales. Salah, troisième du Goal 50 pour 2019, a raté le match retour historique à Anfield suite à une blessure, mais il est revenu avec brio pour la finale à Madrid avec l'ouverture du score.

C’était le 27e but d’une campagne qui lui a également valu de glaner le Soulier d'Or en compagnie de son partenaire chez les Reds, Sadio Mané, et de l’as d' Pierre-Emerick Aubameyang.

À l'instar de Salah, Mané a inscrit 22 buts en tête du classement des champions d' . Il a également porté le et l'a mené à la deuxième place de la , s'assurant ainsi la cinquième place au classement du Goal 50. Ronaldo a terminé juste devant Mané, en quatrième position, après une belle première saison à la Turin, qui lui a valu d'être sacré joueur de l'année en .

Le vétéran portugais a ensuite aidé le à remporter la première Ligue des Nations de l'histoire, la Seleçao battant les de Van Dijk en finale. L'été, cependant, a sans doute appartenu à Megan Rapinoe, qui s'est avérée être la meilleure joueuse de l'équipe des États-Unis, une équipe étoilée qui a balayé tous ses adversaires lors de la féminine. L’attaquante de 34 ans a remporté à la fois le Ballon d’or et le Soulier d’or en , ce qui en fait un choix évident pour la première place du classement Goal 50 féminin.

"C’est un privilège que de figurer parmi tant d’excellentes joueuses et de recevoir le trophée Goal 50 de cette année, a déclaré Rapinoe à Goal. Toutefois, c’est un privilège qui n’est possible que grâce à la force et au talent des autres femmes qui se joignent à moi sur cette liste."

Lucy Bronze a également connu une sensationnelle année 2019, décrochant un triplé avec avant de se voir remettre le Ballon d'Argent de la Coupe du monde pour son rôle dans la quatrième place de l'Angleterre.

Sam Kerr, qui avait remporté le Goal 50 2018, a glané la troisième place cette année, après une autre campagne qui lui a permis de terminer meilleure réalisatrice de la NWSL et de la W-League - et de marquer quatre buts lors de la victoire de l' contre la en Coupe du Monde.

La quatrième place revient à Ada Hegerberg, qui a ramené Lyon à un triplé avec 29 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues, tandis que la championne 2017 du Goal 50, Pernille Harder, s'est classée cinquième après avoir remporté un doublé à Wolfsburg et terminé meilleure réalisatrice de la Ligue des champions.

Rapinoe, cependant, était la lauréate idéale pour le prix des femmes et, comme Van Dijk, peut célébrer une année 2019 phénoménale qui compte assurément parmi les meilleures de sa carrière.

Vous pouvez voir la liste complète des joueurs qui ont figuré dans le Goal50 ici ! Le Goal50 est un prix annuel qui réunit les 50 meilleurs joueurs et joueuses du monde. Les joueurs sont divisés en deux groupes de 25 et classés en fonction de leurs réalisations sur l’année précédente.

Les rédacteurs en chef et les correspondants des 42 éditions de Goal dans le monde entier ont voté en fonction de la régularité de chaque candidat, de ses performances dans le jeu, de son héritage footballistique et de ses succès aux niveaux international et en club.