Comment la légende de Liverpool s'est construite : Les secrets de l'ascension au sommet de Virgil Van Dijk

Dans un entretien exclusif, le lauréat de Goal 50 raconte comment il s'est mué d'un simple joueur en un des tous meilleurs défenseurs au monde.

"Peut-être qu'il est temps pour un défenseur de le remporter." Les yeux de Virgil van Dijk ne mentent pas lorsqu'il prononce cette phrase. Il sait que c'est une situation inhabituelle et un exploit inhabituel. Peu de défenseurs centraux ont eu raison de Cristiano Ronaldo. Peu de défenseurs surpassent Lionel Messi, Sadio Mane, Mohamed Salah ou Kylian Mbappe. Peu de monde ont fait ce que lui a réussi en cette année 2019.

Le Néerlandais est sur le terrain d’entraînement Melwood de pour recevoir son prix en tant que n ° 1 de la 12e liste annuelle de Goal 50. C’est le premier joueur de Liverpool à remporter ce trophée, le premier défenseur, le deuxième joueur de et le deuxième joueur des . «Très fier», se réjout-il en examinant son trophée d'argent. «Je suis fier de pouvoir être dans cette catégorie, avec autant de grands joueurs.»

Il commence bien sûr à s'habituer à ce genre de récompenses. En avril dernier, il a été nommé joueur de l’année PFA, tandis qu’en août, il a remporté le titre de joueur de l’année de l’UEFA, devant Messi et Ronaldo. Il est, au moment de la rédaction de cet article, le grand favori du Ballon d’Or de la fin de l’année. C’est comme ça qu’il est bon. Assez bon pour se tenir aux côtés, voire au-dessus, de deux des plus grands joueurs de tous les temps. Assez bon pour être considéré comme le meilleur du monde. Assez bon pour être un champion d'Europe, capitaine de son pays, un joueur respecté et admiré à travers le monde. "Peut-être que maintenant je ne comprends pas vraiment à quel point c'est énorme", sourit-il quand on lui demande d'évoquer une telle adulation. "Cela vient juste à moi et je suis en train de tout absorber." Il fait une pause pendant une seconde et enchérit : "mais il y aura certainement un moment où je réaliserai tout ce qui se passe."

La modestie de Van Dijk est attachante. Il parle de son équipe, du fait que les récompenses individuelles ne sont pas possibles sans réalisations collectives. Il est sûr de ses qualités, mais n’aime pas parler de lui-même. Heureusement, Goal s'est arrangé pour que d'autres personnes le fassent à sa place. Et en particulier ceux qui l'ont croisé sur son chemin et participé à sa montée aux sommets.

Ainsi, alors que Van Dijk s’est assis pour sa longue et riche interview exclusive à Neil Jones, le correspondant Goal de Liverpool, plusieurs vidéos lui ont été soumises sur un écran placé au-dessus et quelques anecdotes racontés; les fantômes du Noël, des personnalités qui ont contribué à façonner sa carrière, de l'"arrière droit" à Groningen à la Rolls Royce de l'axe central auquel nous nous sommes habitués à Celtic, et Liverpool. Toutes ces histoires et l'entretien avec celui qui est aujourd'hui le meilleur joueur au monde sont à découvrir dans la vidéo postée ci-dessus.