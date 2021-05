Thiago pense que Liverpool a besoin d'un "petit miracle" pour aller en Ligue des champions

Le milieu de terrain espagnol a marqué son premier but pour Liverpool face à Southampton, un résultat qui maintient leurs espoirs européens en vie.

Thiago Alcantara estime que Liverpool a besoin d’un "petit miracle" pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Après des matchs nuls face à Leeds et Newcastle, Liverpool a relancé ses espoirs de C1 avec une victoire 2-0 contre Southampton samedi. Les Reds doivent désormais espérer que les autres équipes, Leicester et West Ham notamment, fassent une erreur s'ils veulent arracher une place dans le top quatre.

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, estime que si les Reds remportent leurs quatre derniers matches de Premier League cela suffira pour décrocher une place parmi les quatre premiers du classement et jouer la prochaine Ligue des champions, mais Thiago Alcantara n'est pas aussi confiant. "Nous devons continuer à nous battre jusqu'à la fin avec cette petite chance", a déclaré Thiago, qui a marqué son premier but pour le club contre Southampton, à Sky Sports.

"C'est une sensation incroyable de marquer mais le plus important, ce sont les trois points. Nous continuons à nous battre pour un petit miracle. Je pense que nous avons eu des occasions dans le passé qui ne nous ont pas toujours réussi, mais la fenêtre est ouverte alors nous essayons de passer par la fenêtre", a analysé l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich, qui à l'image du reste de son équipe n'a pas été épargné par les blessures cette saison.

Liverpool espère profiter du calendrier dantesque de Leicester

L'article continue ci-dessous

Les Reds comptent 57 points en 34 matchs, six points de retard sur Leicester, quatrième, qui a joué un match de plus. West Ham est pris en sandwich entre les deux avec 58 points en 34 matchs, tandis que Chelsea compte 64 points en 35 matchs et semble bien placé après avoir battu Manchester City samedi, mais ils ont une finale de la FA Cup et une finale de la Ligue des champions qui risque de leur faire perdre de l'énergie dans cette lutte.

Liverpool aura le désavantage de disputer trois de ses quatre derniers matches à l'extérieur, avant de conclure la saison à domicile à Crystal Palace avec des fans présents à Anfield. Néanmoins, les Reds se sont montrés plus solides loin d'Anfield cette saison, avec une plus grande réussite en attaque notamment. Les Reds se rendront à Manchester United jeudi, affronteront West Brom le 16 mai, Burnley le 19 mai et Crystal Palace le 23 mai.

De son côté, Leicester se déplacera sur la pelouse de Manchester United le week-end prochain avant de se rendre à Chelsea et de recevoir Tottenham pour terminer la saison. Un calendrier très compliqué pour les Foxes qui peut donner de l'espoir aux Reds. Sur le papier, West-Ham a le calendrier le plus simple avec des matches contre Brighton, West-Bromwich Albion et Southampton, mais Liverpool a son destin en main dans sa confrontation à distance avec les Hammers, puisque les Reds seraient devant eux, quoi qu'il arrive, s'ils remportent tous leurs matches jusqu'à la fin de la saison.