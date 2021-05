Liverpool - Klopp explique les difficultés de Firmino

L'entraîneur des Reds insiste sur le fait que l'attaquant brésilien n'est pas sur le déclin, malgré six buts inscrits seulement cette saison.

Jurgen Klopp a volé au secours de Roberto Firmino pour surmonter une campagne difficile et prouver une fois de plus sa valeur à Liverpool.

La forme du Brésilien a fait l'objet de nombreux débats parmi les supporters, avec un bilan de six buts en 43 apparitions cette saison, ce qui n'est pas digne d'un homme portant le maillot n°9 à Anfield.

Klopp, cependant, reste le plus grand défenseur du joueur de 29 ans, et a rejeté les suggestions selon lesquelles l'ancien joueur d'Hoffenheim est en déclin. Il considère plutôt que les difficultés de Firmino sont le produit naturel du manque de stabilité et de cohérence de Liverpool tout au long d'une campagne médiocre.

Klopp a déclaré aux journalistes : "C'est [la forme de Firmino] un mélange de la saison, à 100 pour cent, mais aussi, quand les garçons devant ne marquent pas aussi souvent que nous sommes habitués, cela n'aide pas !

"Mais de toute façon, nous ne sommes pas au pays des rêves, donc vous pouvez passer par ces périodes. Mais, bien sûr, c'est temporaire et pas éternel. Il n'y a aucun doute là-dessus.

"Bobby n'est pas vieux, fatigué ou a tout perdu, pas du tout. Nous voyons tout à l'entraînement, mais nous devons nous assurer que nous apportons cela plus souvent sur le terrain. Ce n'est pas seulement pour Bobby, mais vous avez parlé de lui. C'est une chose générale pour nous.

"La saison n'est pas une saison où nous sommes entrés dans un véritable flux et où les choses ont cliqué match après match. Nous avons dû travailler incroyablement dur et quand vous devez travailler incroyablement dur, vous pensez à des choses différentes.

"Alors laissez-moi vous dire ceci : lorsque nous avons perdu notre défense et notre stabilité à cause des blessures, tout le monde a dû jouer différemment pour protéger la défense. Cela signifie que vous jouez un mètre plus loin, ou deux, ou cinq, ou dix. Cela vous empêche de vous concentrer sur une situation offensive, car vous pensez déjà que lorsque vous perdez le ballon, vous devez le récupérer.

"Il y a donc beaucoup de choses complexes qui se sont produites cette année et jusqu'à présent, c'est la raison pour laquelle cette saison est celle que nous avons connue. Il n'y a absolument aucune excuse, et j'espère que c'est clair, mais c'est une description. Bobby est un bon exemple de cela, mais il est dans un bon moment, il s'entraîne vraiment bien et c'est bien."

Klopp a admis vendredi qu'il "ne semble pas probable" que Liverpool finisse dans les quatre premiers de la Premier League cette saison. Cela aura naturellement un impact sur le club financièrement, et affecterait leur capacité à renforcer leur équipe comme ils le souhaitent en été.

Mais Klopp affirme qu'il n'y aura pas de période de deuil à Anfield la saison prochaine, l'accent étant mis sur la récupération et l'amélioration. "Ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas des enfants dans un magasin de bonbons qui n'obtiennent pas les bonbons et donc nous restons là.

"Nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous sommes et personne ne regardera la Ligue des champions de la saison prochaine devant la télévision en pleurant parce que nous ne sommes pas concernés.

"C'est le football et c'est tout à fait normal. Ce ne sera donc pas un défi. Si quelqu'un avait des difficultés avec ça, j'espère que je le verrais et que je m'en rendrais compte rapidement pour régler le problème. Je suis sûr que je m'en rendrais compte très tôt !

"Encore une fois, les bonnes choses que nous avons faites ces dernières années, nous les avons faites ensemble et cette saison, nous les avons faites ensemble aussi. Et la réaction à cette saison, nous allons la montrer ensemble aussi, c'est clair."