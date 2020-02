Valladolid - Déjà une polémique pour Hatem Ben Arfa...

L'ancien joueur du Stade Rennais et du Paris Saint-Germain n'aura eu besoin que d'un match sous ses nouvelles couleurs pour alimenter la polémique...

Après six mois d’inactivité, Hatem Ben Arfa est de retour ! Et ce sans tous les sens du terme... En effet, l’expérimenté milieu de terrain français, qui s’est trouvé un nouveau point de chute du côté du , pensionnaire de la Espagnole, fait déjà l'objet d'une première polémique.

Alors qu'il découvre son troisième championnat européen après la Ligue 1et la , l'ancien joueur du a eu l’opportunité de disputer ses premières minutes officielles avec sa nouvelle équipe face à Villareal, entré en jeu après un échauffement pour le moins minimaliste. Filmé au moment de son échauffement, Hatem Ben Arfa a été vivement critiqué en , où un supposé manque d'investissement lui a ainsi été reproché. Les soucis commencent déjà.

"Il a du génie en lui et les génies sont rares"

Heureusement pour le principal intéressé, Miguel Ángel Gómez, le directeur sportif du club, s'est chargé d'éteindre le feu en volant à sa rescousse. Tout en concédant que le Français aurait été inspiré d'afficher un comportement différent. "Un sportif de haut niveau doit se connaître par coeur. Il doit s’améliorer de ce point de vue. Mais chaque sportif est différent, certains n’aiment que toucher le ballon. C’est très personnel. je pense qu’il s’est trompé, mais il a le temps pour travailler. On ne peut pas l’accabler", a-t-il déclaré à Radio Marca.

"L’entraîneur sait ce qu’il a entre les mains et il va l’aider. La force de cette équipe, c’est le groupe. Il ne faut pas que se focaliser sur Ben Arfa. Le vestiaire est content de lui. C’est une opération dans laquelle on n’a rien à perdre, surtout au niveau économique. Il a fait un grand effort parce qu’il voulait jouer en . Il a du génie en lui et les génies sont rares", a ensuite ajouté le dirigeant. Du génie, Hatem Ben Arfa va devoir en faire preuve désormais, sous peine de voir son expérience en Liga tourner plus court que prévu.