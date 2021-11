"Va au diable" : Gasperini écoeuré par la prestation XXL de Ronaldo !

L'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a révélé les détails de sa discussion avec Cristiano Ronaldo après l'exploit de la superstar de Manchester United en Ligue des champions. L'attaquant portugais a inscrit un doublé salvateur pour permettre à son équipe de Manchester United d'obtenir un match nul 2-2 à Bergame, mardi soir.

Ses buts ont annulé les efforts de Josep Ilicic et de Duvan Zapata pour les hôtes. Le joueur de 36 ans avait également inscrit le but de la victoire lors du match aller entre les deux équipes à Old Trafford, et Gasperini, forcément déçu, a regretté son "incroyable" capacité de finition après le coup de sifflet final au stade Gewiss.

"Tu sais ce qu'on dit en Italie ? Va au diable"

Gasperini a été vu en train de parler avec Ronaldo sur le terrain après son égalisation dans le temps additionnel, et a divulgué à Sky Italia ce qu'il a dit à l'attaquant portugais dans une interview d'après-match. "À la fin du match, j'ai parlé avec Ronaldo. C'est un joueur incroyable, certains l'appellent même un problème. C'est un beau problème à avoir. Il est rarement hors cible, la moitié du temps il marque, la moitié du temps c'est sauvé", a analysé le technicien transalpin, appréciant sa précision.

"Je lui ai dit : "Tu sais ce qu'on dit en Italie ? Va au diable'", a ensuite révélé l'entraîneur de l'Atalanta. Depuis son retour à United en provenance de la Juventus cet été, Ronaldo a inscrit cinq buts en quatre apparitions en Ligue des champions. L'attaquant vétéran a presque à lui seul propulsé l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer en tête du Groupe F, Villarreal étant deuxième à la différence de buts après sa victoire 2-0 contre Young Boys et l'Atalanta étant troisième de ce même groupe avec deux points glanés.

Ronaldo a admis que les Red Devils ont eu un peu de chance d'éviter la défaite lors de leur dernière sortie, et a appelé à la patience pour tenter de retrouver une certaine régularité. "Nous n'abandonnons jamais, nous croyons jusqu'au bout, c'est un bon résultat pour nous", a-t-il déclaré à BT Sport. "Le début a été difficile, nous savions que l'Atalanta mettrait beaucoup de pression, ils ont un entraîneur fantastique, quand je jouais à la Juventus, ils étaient toujours difficiles à affronter. Nous avons eu un peu de chance à la fin, mais c'est le football. Nous devons encore nous améliorer. Nous avons des joueurs différents, un système différent", a ensuite ajouté CR7.