GOAL50 2021 : le vote des fans, comment ça marche ?

Cette année c'est à vous les fans de voter pour le meilleur joueur masculin et féminin de 2021.

Le GOAL 50 est de retour, mais pas tel que vous le connaissez.

La liste des meilleurs joueurs masculins et féminins de la planète a subi une refonte passionnante et excitante cette année. Alors que par le passé, les vainqueurs étaient décidés par un panel d'experts à travers nos 42 éditions, cette fois, ce à sera vous, les lecteurs, de déterminer qui terminera en tête.

De quelle façon précisément?

Nous avons donc établi deux listes des 50 meilleurs joueurs masculins et féminins du monde, auxquelles vous pouvez accéder en ligne ou via les applications Goal.

Cependant, il ne s'agira pas simplement de voter pour votre joueur préféré. Vous serez plutôt confrontés à des séries de face à face, sélectionnés au hasard.

Lionel Messi a-t-il été meilleur que Cristiano Ronaldo en 2021 ? Alexia Putellas supplante-t-elle Caroline Graham Hansen ? C'est à vous de trancher.

Cliquez simplement sur l'image pour voter. Et si vous avez besoin d'un peu d'aide pour prendre votre décision, retournez la carte pour plus d'informations sur les accomplissements de chaque joueur au cours de l'année écoulée.

Il y a 2450 de combinaisons possibles entre les sections masculine et féminine, et les joueurs avec le plus de nominations seront couronnés vainqueurs du GOAL 50 pour l'année 2021.

Rien de plus simple, alors votez !

Ce n'est pas notre liste, c'est la vôtre.