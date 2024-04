Une star de Premier League fait les yeux doux au Barça

Une vedette de Premier League a envoyé un message au Barça, samedi.

Le Barça va mieux depuis plusieurs journées. Le club catalan a fait une belle remontée au classement de Liga en retrouvant la deuxième place derrière le Real Madrid et devant Gérone et l’Atlético Madrid. En plus de cela, le Barça a retrouvé les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison et est même bien parti pour se qualifier au prochain tour. Toutefois, ce regain de forme n’empêche pas la direction barcelonaise de travailler sur le mercato. Le FC Barcelone peut même tenter sa chance avec une star de Premier League qui lui a fait les yeux doux ce samedi.

Le Barça veut renforcer son entrejeu

Le Barça a commencé la saison de la mauvaise manière. Largué en championnat, le club blaugrana s’est fait éliminer en Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne. Des résultats mitigés qui ont même amené Xavi à annoncer pour la fin de saison. Mais ces performances sont justifiées par le manque de profondeur de banc des Azulgranas, décimé à plusieurs reprises par les blessures cette saison.

Gavi, qui a déjà fait une croix sur cette saison, Pedri, De Jong ou encore Ter Stegen ont tous manqué au Barça lors de l’exercice en cours. Le club aurait quand même pu régler ce problème en se renforçant l’hiver dernier mais la situation financière du FC Barcelone limite ses actions sur le marché des transferts.

Mohamed Kudus s’offre au Barça

Cependant, le président barcelonais, Joan Laporta, a décidé de brader les difficultés financières du club pour recruter l’été prochain. Le poste que le Barça cherche à pourvoir absolument est le milieu de terrain. Le club s’est intéressé d’ailleurs à Adrien Rabiot ou encore à Joshua Kimmich. Mais si ces deux dossiers semblent compliqués, le Barça peut trouver son bonheur en Premier League où une star se propose au club.

Arrivé à West Ham l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus a laissé entendre ce samedi qu’il était un grand fan du FC Barcelone. « Lorsque j'étais jeune, je supportais le Barça en Europe, parce que mon joueur préféré était Léo Messi, évidemment », a déclaré l’international ghanéen dans une interview. Une déclaration qui devrait faire réagir la direction catalane qui avait déjà pisté Mohamed Kudus l’été dernier.