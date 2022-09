Une révolution à venir au Bayern ?

Contesté par ses joueurs, Julian Nagelsmann pourrait ne pas s’éterniser sur le banc du Bayern. Thomas Tuchel lorgnerait sur son poste.

Fraichement débarqué de Chelsea, Thomas Tuchel serait pressenti pour prendre la place de Julian Nagelsmann sur le banc du Bayern Munich.

Nagelsmann contesté par ses joueurs

Une série de trois matchs nuls consécutifs contre l'Union Berlin, le Borussia Mönchengladbach et Stuttgart a contribué à créer un climat d'incertitude du côté de l'Allianz Arena.

Selon le quotidien BILD, les joueurs sont particulièrement mécontents du fait que Nagelsmann refuse d'assumer sa part de responsabilité après cette série de résultats inhabituels, et rejette la faute uniquement sur ses troupes.

Tuchel à l’affut de toute bonne opportunité

L’atmosphère serait devenue électrique après le match nul 2-2 de samedi dernier contre Stuttgart, où le Bayern a concédé une égalisation tardive à domicile. Dans sa réaction d’après-match, Nagelsmann n’a fait que blâmer ses hommes sans se remettre en question.

Le problème pour Nagelsmann est que Tuchel attend maintenant dans les coulisses après son départ surprise de Chelsea. Le technicien de 49 ans a une grande expérience en Bundesliga Bundesliga avec Mayence et Dortmund et il serait enclin à reprendre du service dès que possible, si la bonne offre se présente.