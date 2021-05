Chelsea - Les indices de Thomas Tuchel sur le mercato

L'entraîneur de Chelsea ne s'en est pas caché : il compte bien renforcer son équipe cet été. Il a même dévoilé le nombre de recrues espérées...

Thomas Tuchel est prêt à renforcer ses rangs à Chelsea après avoir guidé les Bleus vers la gloire en Ligue des Champions. Le tacticien allemand cherche à faire "deux ou trois" ajouts cet été. Roman Abramovich a financé une frénésie de dépenses en 2020, avec des recrues onéreuses telles que Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz et Edouard Mendy.

Les fonds seront répartis un peu plus finement cette fois-ci, mais l'intention est clairement de se renforcer, car les pensionnaires de Stamford Bridge cherchent à s'appuyer sur une campagne productive qui a permis de terminer parmi les quatre premiers de la Premier League et de retrouver la gloire au niveau européen, face à City (1-0).

"C’est une chose constante de ne jamais nier le changement"

Thomas Tuchel espère être en mesure de réaliser de nouveaux exploits, et a expliqué aux journalistes ses plans de recrutement. "Deux ou trois ajouts pourraient être très, très bons. C’est une chose constante de ne jamais nier le changement", a d'abord confié l'ancien entraîneur du Paris Saint Germain, arrivé durant l'hiver.

"Que vous apportiez toujours une nouvelle énergie, de nouveaux gars qui remettent en question les anciennes croyances, qui défient tout le monde à l'entraînement et dans les matches, je pense que c'est une bonne chose" , a ensuite ajouté l'entraîneur, déterminé à opérer quelques changements dans son effectif.

Malgré le succès national et continental en 2020-2021, Chelsea n'a pu s'appuyer sur des attaquants au rendez-vous. Tammy Abraham et Olivier Giroud semblent prêts à bouger cet été après avoir manqué de temps de jeu à Londres. Plus de puissance de feu est donc recherchée, Timo Werner perdant son instinct de prédateur, et on palre d'intérêts pour la star de Tottenham, Harry Kane, ainsi que pour le jeune crack du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Bref, des cibles à la hauteur des ambitions des Blues.