Thierry henry rend hommage à Giroud

Thierry Henry a salué Olivier Giroud et a révélé qu'il avait appelé l'attaquant de Chelsea alors qu'il se rapprochait de son record de buts en Bleu.

Henry est le meilleur buteur de tous les temps en France, après avoir trouvé le filet à 51 reprises lors de ses 123 apparitions internationales pour Les Bleus. Mais Giroud n'a plus que sept buts à remonter sur la légende d'Arsenal et pourrait réduire encore davantage cet écart lorsque la France affrontera le Pays de Galles mardi soir alors qu'elle intensifie ses préparatifs pour l'Euro 2020.

Malgré sa deuxième place dans la liste des buteurs de tous les temps de la France, Giroud - qui a marqué 44 fois en 107 matchs pour son pays - s'est souvent retrouvé la cible de critiques. Mais Henry est un grand admirateur du puissant buteur de Chelsea et dit qu'il serait ravi de le voir continuer et battre son record avec une solide performance à l'Euro de cet été.

Interrogé par Goal sur le fait que Giroud dépasse potentiellement son total de 51 buts, Henry a déclaré: «Ce serait formidable, une grande réussite. Les records sont faits pour être battus. Je lui parle souvent en fait, chaque fois qu'il marque un but ou deux, je lui dis toujours bravo, car il le mérite."

«Au cours des trois ou quatre dernières années, il semble qu'il a du mal à démarrer avec son équipe au niveau du club, mais chaque fois qu'il joue - que ce soit au niveau du club ou en équipe nationale - il est souvent efficace."

«Et oui, je sais que les gens me diront qu’il n’a pas marqué de but à la Coupe du monde, mais à la fin de la journée, il a soulevé le trophée, donc cela n’a pas vraiment d’importance.» Giroud est sans contrat cet été et devrait quitter Chelsea après le succès des Blues en Ligue des champions. Le joueur de 34 ans n'a pas participé à la finale contre Manchester City, mais a été le meilleur buteur de Chelsea de la compétition, tout comme il l'était lors de la victoire de la Ligue Europa en 2019.

Et Henry pense que sa qualité, à la fois devant le but et en s'associant avec ses coéquipiers, sera un atout majeur pour les espoirs de la France de triompher à l'Euro.

"Olivier est le type d'attaquants qui est en train de mourir en ce moment", a déclaré Henry à Goal. «La vieille école, il tient le ballon, passe le ballon à l'ailier, entre dans la surface et se brise le cou pour marquer d'une tête."

«Mais ce que j'aime avec lui, c'est la façon dont il met les gens dans un match. Il est très bon".