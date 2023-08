Une nouvelle piste se révèle pour Dimitri Payet

Dans le viseur de quatre écuries, dont les noms n’ont pas été révélés récemment, on en sait un peu plus désormais pour l’ancien milieu de terrain de Lille. Dimitri Payet est très proche de signer dans un club, mais hors du vieux continent.

Dimitri Payet vers l’Amérique du Sud

Malgré ses 36 ans, Dimitri Payet se sent encore en forme pour poursuivre son aventure sur le rectangle vert, même si le Français a choisi de faire ses preuves hors de Ligue 1 et l’OM. Si Dimitri Payet a rejeté l’approche du FC Nantes, son ancien club qui a voulu le faire revenir, l’ancien de West Ham United aurait préféré le Brésil plutôt que la France.

Selon les informations de Globo, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille serait en négociations avec Vasco da Gama, club de première division brésilienne. A en croire aux informations du média, le joueur est enthousiasmé par la possibilité de défendre les couleurs de Vasco. La proposition financière du club lui a plu et il y a de l'optimisme entre les deux parties pour que l'accord soit conclu très prochainement.

Vasco visait à embaucher un « numéro 10 » depuis le début de l'année, mais le club a échoué dans les deux fenêtres. Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Paulo Bracks, directeur sportif, a déclaré que le club négociait avec un « énorme » milieu de terrain dans le football. Bien qu'il ne soit pas une priorité pour l'entraîneur Ramon Díaz, le club négocie toujours et se rapproche d'un joueur confirmé. Le nom, cependant, n'a pas été révélé, mais il a déclaré qu'il n'avait pas encore fuité. « Je ne vais pas arrêter de chercher une star », a déclaré le directeur sportif.

Sept ans après, l’histoire prend fin à l’OM

Dimitri Payet a commencé sa carrière à Saint-Pierroise, Le Havre et l’AS Excelsior avant de se faire révéler par Nantes, en2005. Après s'être fait remarquer, le milieu de terrain est engagé par Saint-Etienne, où il évolue quatre saisons (2007-2011). Le milieu de terrain a passé par Lille et Marseille, le club dans lequel il était le plus en vue et a attiré l'attention du reste de l'Europe lors de la saison 2014/15.

L'année suivante, West Ham, d'Angleterre, a signé le milieu de terrain pour 15 millions d'euros. La première saison en Premier League a été exceptionnelle. En 38 matchs pour l'équipe anglaise, en 2015/16, il y a eu 26 participations aux buts - 12 balles dans le filet et 14 passes décisives.

Il revient à l’OM en 2017 où il est devenu une idole. Pour ses deux passages, Payet a passé sept saisons à Marseille. Le milieu français a accumulé 326 apparitions, inscrivant 78 buts et délivrant 95 passes décisives. Il quitte officiellement l’OM en juillet 2023 après avoir vu son contrat ne pas être renouvelé par Longoria et la direction marseillaise.