OM – Les quatre indésirables de Marcelino déjà connus

L'arrivée de Marcelino se précise à l'OM. Et vu le profil tactique de l'entraîneur, plusieurs joueurs sont déjà considérés comme indésirables.

Si certains entraîneurs comme Pep Guardiola, Julian Nagelsmann ou Domenico Tedesco sont réputés pour leurs inventions tactiques et leur faculté d'adaptation, d'autres coachs se montrent plus dogmatiques et attachés à leur système de jeu préférentiel. C'est le cas de Marcelino qui va débarquer à l'OM avec son 4-4-2 à plat dans les poches pour implanter ses idées très arrêtées au Vélodrome. Un sectarisme qui va forcément faire des dégâts au sein d'un effectif pas vraiment adapté.

L'arrivée de Marcelino engendre des indésirables

Si tout le monde s'accorde à annoncer Marcelino à l'OM, le club marseillais n'a toujours pas annoncé officiellement son arrivée. Pourtant, il ne faudra déjà plus tarder pour transformer l'effectif et l'harmoniser avec les principes tactiques du nouveau coach car la reprise de l'entraînement est fixée pour le 3 juillet. Le club reprend en outre la compétition début août avec le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions.

Maintenant que l'entraîneur a été trouvé, Pablo Longoria va avoir beaucoup de boulot pour mettre à jour l'effectif. Dans cette réflexion de refonte du noyau, plusieurs éléments risquent bien de devoir s'adapter ou se trouver un nouveau port d'attache en raison d'une incompatibilité avec les principes de Marcelino. Ils sont, en plus de Matteo Guendouzi et son attractivité sur le marché, au moins quatre à devoir craindre pour leur avenir à Marseille : Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Ruslan Malinovskyi et Dimitri Payet.

Quatre joueurs en danger

Si Isaak Touré et Sead Kolasinac ne devraient pas avoir de soucis à se faire puisque Marcelino apprécie les latéraux rapides et puissants, Jonathan Clauss devrait pâtir de ce changement de coach : l'ancien lensois est très à l'aise en tant que piston mais pâtit de lacunes défensives certaines qui l'ont déjà privé de l'Équipe de France et pourraient à nouveau poser problème.

Au milieu de terrain, l'Espagnol aime associer un milieu de terrain habile techniquement et à la relance aux côtés d'un médian plus physique. Jordan Veretout devrait être ce deuxième homme et un profil plus technique devrait être transféré pour coller aux volontés du nouvel entraîneur. Un changement qui devrait impacter Valentin Rongier dont le profil se situe entre les deux.

Pour les postes offensifs, Marcelino demande à ses ailiers d'écarter le jeu et de prendre la profondeur. Amine Harit et Cengiz Ünder semblent bien partis pour relever le défi, ce qui pourrait ne pas être le cas pour Ruslan Malinovskyi, bien plus attiré par l'axe, et Dimitri Payet, dont le physique déclinant devrait poser problème. En pointe, Vitinha va retrouver un système de jeu qui lui correspond et où Alexis Sánchez peut également briller. Il faudra toutefois ouvertement recruter en pointe pour doubler les postes.