Une légende du PSG tire sa révérence (Officiel)

Une icône du Paris Saint-Germain va prendre sa retraite ce dimanche.

Le PSG affronte Toulouse dimanche à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Si la rencontre n’a pas d’enjeu particulier pour le club parisien, déjà sacré champion de France, il y aura quand même de l’émotion sur le terrain. En effet, le Paris Saint-Germain va faire ses adieux à l’une de ses légendes après le match contre le Téfécé.

Un dimanche festif pour le PSG

Après l’élimination en Ligue des Champions, le PSG se concentre désormais sur les affaires domestiques. Déjà assuré champion de France, le club parisien a encore trois matchs de Ligue 1 à disputer en plus de la finale de la Coupe de France (vs l’OL le 25 mai, ndlr). Le premier de ces quatre dernières rencontres aura lieu dimanche contre Toulouse avec en point d’ogre, la célébration du titre. Mais les festivités pourraient aller loin avec les possibles adieux de Kylian Mbappé qui va disputer son dernier match au Parc des Princes avant son départ l’été prochain. Mais le Bondynois ne devrait pas être le seul à être célébré. Ce sera aussi le cas de la légende, Michel Montana.

Michel Montana met un terme à sa carrière

Speaker du PSG depuis 26 ans, Michel Montana va prendre sa retraite ce dimanche. Comme le rapporte France Bleu Paris, l’homme de 68 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière cette saison. Michel Montana s’est d’ailleurs fendu d’un communiqué pour annoncer la nouvelle aux supporters du PSG.

« Chers supporters du PSG, après trois décennies, il est venu le moment pour moi de mettre un terme à ma carrière de speaker au Parc des Princes. Mon ultime match aura lieu ce dimanche. Au fil de ces années, j’ai éprouvé une affection sans borne pour ce métier. J’ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait-d’union entre le Club et vous, fidèles supporters. Ce lien, teinté de rouge et de bleu, cette connexion sonore, a su traverser les époques. C’est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années », déclare-t-il dans ledit communiqué publié par le club francilien.