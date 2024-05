Une légende du Barça annonce le vainqueur de la Ligue des Champions

Une ancienne gloire du Barça a annoncé samedi, son favori pour la victoire finale en Ligue des Champions cette saison.

L’affiche de la finale de la Ligue des Champions est connue depuis le mercredi dernier. A la surprise générale, c’est un choc entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund qui va mettre un terme à l’édition 2023-2024 de C1. A quelques semaines de la finale qui aura lieu le 1er juin à Wembley, les pronostics sont déjà ouverts. Ce samedi, c’est une icône du Barça qui a prédit l’équipe vainqueur de la compétition reine des clubs européens.

Rivaldo avait vu juste pour la finale de la Ligue des Champions

Tombeurs respectivement du PSG et du Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Real Madrid se retrouveront en finale de C1 dans quelques semaines. Si le club madrilène part logiquement favori, le club de la Ruhr est bien capable de surprendre une fois. D’ailleurs, la présence du club allemand est surprenante pour plusieurs observateurs, c’est loin d’être le cas de Rivaldo qui avait lui, prédit cela. « Je dis depuis longtemps que la finale sera un Real Madrid – Borussia Dortmund », déclare l’ex-international brésilien dans un entretien accordé à AS.

Rivaldo prédit le sacre de Dortmund

Après avoir prédit l’affiche de la finale, Rivaldo croit savoir aussi quelle équipe remportera le trophée. Si pour beaucoup, cette finale de Ligue des Champions ne serait qu’une formalité pour le Real Madrid, grand favori, l’ancien joueur du Barça, lui voit plutôt un exploit de Dortmund.

(C)Getty Images

« Et j’ai dit que le champion serait le Borussia. Je pense que Madrid est sans aucun doute le favori, mais le Borussia arrive fort pour le titre et a déjà montré qu’il savait jouer cette compétition, qu’il savait jouer des matchs difficiles. On l’a vu lors des deux matchs qu’ils ont disputés contre le PSG, remportant le match aller et le match retour en demi-finales. Oui, Madrid est le favori, mais je pense que Dortmund sera champion », explique le Ballon d’Or 1999.