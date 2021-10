Un problème Ronaldo-Cavani à Manchester United ?

La défaite de Manchester United à Leicester City, a mis Ole Gunnar Solskjaer face à une "énigme" concernant Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani.

L'équipe de Manchester United a prolongé sa série de trois matches sans victoire en Premier League après s'être inclinée 4-2 au King Power Stadium samedi. Des buts de Youri Tielemans, Caglar Soyuncu, Jamie Vardy et Patson Daka ont scellé une victoire mémorable pour Leicester.

Mason Greenwood et Marcus Rashford ont marqué pour United, qui a subi une défaite à l'extérieur pour la première fois en 30 matches, tandis que Ronaldo a fait preuve de frustration dans le dernier tiers après avoir été rétabli dans le onze de départ de Solskjaer.

Il a été suggéré que le manque de pression de Ronaldo sur le ballon laisse les Red Devils à court en défense, et avec l'Uruguayen Cavani qui attend dans les coulisses sur le banc, Neville pense que Solskjaer a maintenant un vrai dilemme de sélection sur les bras.

La légende du club estime également que des joueurs comme Paul Pogba, Bruno Fernandes et Jadon Sancho ne sont pas à la hauteur du niveau requis, Liverpool et Manchester City étant considérés comme bien plus avancés en matière d'"éthique de travail".

"Ils ont cette véritable énigme avec Pogba et Fernandes, ils ont cette véritable énigme avec Ronaldo et Cavani, une autre énigme avec Greenwood, Rashford et Sancho", a déclaré Neville à Sky Sports. "Vous mettez toutes ces équipes dans une unité lorsqu'elles ne sont pas en possession du ballon, et les forces de ces joueurs quand ils ne sont pas en possession du ballon.

"Les grands joueurs sont capables de le faire dans les deux sens, mais ils ont un penchant pour le côté offensif du jeu. Ce dont les joueurs vedettes de Manchester United ont besoin, c'est d'avoir l'éthique de travail de Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Sadio Mané. Des joueurs de classe mondiale qui travaillent comme des chiens absolus à chaque match. Je ne vois pas ça chez les joueurs les plus talentueux de United".

"La pression va monter sur le manager et la pression va monter sur les joueurs", a-t-il ajouté. "Ils ne feront rien avec le manager. En fin de compte, je pense que le club est stable à cet égard dans ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années", a encore analysé Neville.