Un Marseillais au PSG ?! La grosse sensation

Le PSG est susceptible de miser sur un joueur qui portait les couleurs de l’OM lors de la précédente saison.

Le PSG a fait venir six renforts depuis l’entame du mercato estival, mais son recrutement n’est pas encore complètement terminé. Les champions de France veulent encore du sang neuf et parmi leurs cibles figurent un (ex) joueur de l’OM.

Le PSG prend un grand risque

Selon le média espagnol Fichajes, Paris aurait des vues sur Nuno Tavares, l’ancien latéral marseillais. Ce dernier est retourné à Arsenal après un prêt d'une saison et la direction francilienne se pose la question s’il ne serait pas intéressant de miser sur cet élément et en faire le pendant, voire le suppléant de son compatriote Nuno Mendes (il peut jouer aux dux postes).

S’il est recruté, Nuno Tavares pourrait également être mis en concurrence avec le Marocain Achraf Hakimi. A moins que ce dernier ne soit libéré d’ici le mois de septembre prochain.

Tavares est encore sous contrat jusqu’en 2025. Les Gunners sont prêts à le laisser filer s’il y a une offre intéressante pour ses services. Sa valeur marchande se situe aux alentours de 19M€ d’après le site transfermarkt.

S’il prend la direction de la capitale, Tavares deviendra le tout premier joueur à passer de l’OM ou PSG (ou inversement) depuis le duo Fabrice Fiorèse et Frédéric Dehu en 2004.