Un joueur prêté par l'OM humilié dans son nouveau club

Prêté par l'OM au Torino, Nemanja Radonjic traverse une période compliqué et a complètement perdu la confiance de son entraîneur.

L'été dernier après sa qualification en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille a profité du mercato estival pour se séparer de plusieurs joueurs indésirables de son effectif. Ainsi, Kevin Strootman, Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad De La Fuente ou encore Nemanja Radonjic sont partis en prêt. Et pour la plupart, cette nouvelle expérience n'a rien de vraiment concluant. Entre manque de temps de jeu et mauvaises performances, les exilés de l'OM peinent à s'imposer dans leurs nouvelles équipes.

Radonjic en plein cauchemar à Turin

L'un des rares à avoir connu des débuts en fanfare fut l'international serbe, prêté au Torino jusqu'à la fin de saison. Au début de l'exercice 2022-2023, Radonjic s'était rapidement mis les supporters turinois dans la poche en faisant preuve d'une justesse et d'une application que l'on avait trop peu vues pendant son passage à Marseille (2019-2022). Mais l'aventure a tout aussi vite tourné au calvaire pour l'ailier de 27 ans qui est très vite retombé dans ses travers en faisant preuve d'irrégularité, il a ainsi vu son temps de jeu fortement diminuer.

"Pas un joueur de foot", selon son entraîneur

Mardi, l'ancien Marseillais a connu un véritable choc lors de la défaite face à la Juventus de Turin (2-4), qu'aucun joueur ne souhaite vivre dans sa carrière. Entré à l'heure de jeu, il est ressorti un quart d'heure plus tard, le temps pour lui de perdre 6 des 11 ballons qu'il a touchés pendant cette rencontre. Pire encore que cette humiliation, les mots de son entraîneur Ivan Juric après le match. "Il y a des choses que je ne comprends pas. (...) Il manque de respect envers ce sport, je lui demande de faire des choses et il fait l'inverse. Après six mois, je ne suis pas parvenu à le faire devenir un joueur de foot", a-t-il sèchement lancé au micro de DAZN.

En fin de contrat avec l'OM en juin 2023, Radonjic va sans doute devoir trouver un nouveau point de chute à l'issue de la saison.