Un grand coach dit NON au Bayern Munich

En quête d’un entraîneur pour l’été prochain, le Bayern Munich vient d’essuyer un premier refus.

Le Bayern Munich peut oublier cet entraîneur. A la recherche d’un technicien pour prendre les commandes du club champion d’Allemagne en fin de saison, le club bavarois vient d’être recalé par un technicien allemand.

Le Bayern se sépare de Tuchel pour mieux faire

Plus rien ne va pour le Bayern Munich. Connu pour jouer les premières cartes en Allemagne, le club bavarois est méconnu depuis quelques semaines que ce soit en championnat qu’en Europe. Pour ses quatre dernières sorties toutes compétitions confondues, le club champion d’Allemagne a perdu à trois reprises et n’a remporté qu’une seule victoire.

Outrepassés par les contreperformances de l’entraîneur Thomas Tuchel, les dirigeants du Bayern ont annoncé le départ du technicien allemand en fin de saison. « Le FC Bayern Munich et l'entraîneur-chef Thomas Tuchel ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur relation de travail, initialement prévue jusqu'au 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C'est le résultat d'une discussion constructive entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel », avait indiqué le club sur son site internet, la semaine écoulée.

Joachim Löw refuse le Bayern Munich

Pour remplacer Thomas Tuchel en fin de saison au Bayern Munich, plusieurs de techniciens sont cités. Parmi ceux-ci Zinedine Zidane, qui n’exclut pas de prendre une équipe de Serie A, Xabi Alonso, ou encore Unai Emery. Ancien sélectionneur de l’Allemagne, Joachim Löw ne veut pas, lui, entraîner le Bayern Munich. Interrogé par Bild, le technicien allemand écarte toute idée de diriger le club bavarois.

« Il y a différentes raisons à cela. Le Bayern ne s’intéresse probablement pas à moi en tant qu’entraîneur et je n’aurais aucun intérêt non plus pour le Bayern. J’ai travaillé assez longtemps en Allemagne », a déclaré Joachim Löw qui s’est fait couper par le journaliste qui insiste sur un éventuel intérêt pour l’actuel 2e de la Bundesliga. « Non, même pas le Bayern », a assuré l’ancien sélectionneur de la Mannschaft.