Un espoir allemand débarque à l’AS Monaco

L’AS Monaco vient d’enrôler un jeune ailier allemand, répondant au nom d’Ismaël Jakobs.

Environ un mois avant le début de la nouvelle saison de la Ligue 1, l’AS Monaco commence à s’activer au niveau des transferts. Ce lundi, le club princier a bouclé la signature d’Ismaël Jakobs, un milieu offensif allemand qui arrive du FC Cologne.

Agé de 21 ans, Jakobs a paraphé un bail de cinq ans avec l’AS Monaco. Le montant de la transaction n’a pas été révélé, mais selon certaines sources il serait de l’ordre de 6.5M€.

Jakobs, qui compte 47 rencontres et 4 réalisations en Bundesliga, a fait part de sa fierté après s’être engagé avec le troisième du dernier exercice de la Ligue 1. «Signer à l’AS Monaco, un club prestigieux qui sort d’une très belle saison, avec la perspective de disputer la Coupe d’Europe, est une grande fierté. Je suis très motivé par ce nouveau défi, que je vais tenter de relever grâce à mon travail et ma détermination. Je suis impatient d’intégrer ce groupe de qualité, au contact duquel j’espère apprendre, progresser mais aussi apporter tout ce que je peux», a-t-il déclaré au site du club.

Mitchell et Monaco sûrs de leur coup

La direction a aussi réagi à cette acquisition. Paul Mitchell, le directeur sportif, s’est par exemple félicité d’avoir mis la main sur l’une des attractions du dernier Euro Espoirs. «Dans ce mercato particulier, notre objectif est d’ajouter de la qualité et de la complémentarité à un effectif déjà relevé, a commencé par préciser l’Anglais. Le tout, en continuant de renforcer le dynamisme du groupe et consolider ses fondations pour favoriser la réussite sportive lors des prochaines saisons. L’arrivée d’Ismail s’inscrit dans cette volonté d’étoffer le groupe avec des profils pouvant apporter un plus dès cette saison, tout en travaillant à notre stratégie sur le long terme. Ismail peut évoluer à plusieurs postes. Malgré son jeune âge, il a fait preuve de maturité dans ses performances dans un championnat très exigeant, tout comme avec la brillante sélection Espoirs allemande ».

Au sein de la formation monégasque, Jakobs retrouvera deux de ses compatriotes, en l’occurrence Alexander Nubel, le gardien arrivé du Bayern, et l’attaquant Kevin Volland. Son adaptation devrait aussi être facilitée par la présence de Niko Kovac sur le banc. Le technicien croate parle l’Allemand et connait très bien la Bundesliga. Nul doute qu’il a lui-même poussé pour sa venue à Louis II.