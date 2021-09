Un dirigeant de la Juventus révèle pourquoi Ronaldo a rejoint Manchester United plutôt que Manchester City

Federico Cherubini admet que la Juventus été mis au pied du mur, les Red Devils se comportant de manière plus appropriée que leurs grands rivaux.

Federico Cherubini, directeur de la Juventus, a expliqué pourquoi Cristiano Ronaldo a quitté le géant de la Serie A pour Manchester United plutôt que pour son grand rival Manchester City, les Red Devils se comportant comme un "club de tradition" dans les négociations de transfert. Vers la fin du mercato estival, il est devenu évident que la superstar portugaise n'avait pas envie de rester à Turin et qu'elle allait quitter l'Italie lors de la dernière année de son contrat.

Manchester City a d'abord mené la course pour recruter le quintuple vainqueur du Ballon d'Or, mais Federico Cherubini admet que le champion d'Angleterre en titre ne voulait pas payer une indemnité de transfert "élevée" pour Cristiano Ronaldo, tandis que Manchester United était prêt à agir de manière plus appropriée durant les discussions entre les deux clubs pour finalement trouver un accord pour sur un montant de 23 millions d'euros.

Cherubini a déclaré à Tuttosport, lorsqu'il a été interrogé sur les pressions exercées par Manchester City pour un transfert gratuit et les efforts ultérieurs de Manchester United pour ramener un visage familier à Old Trafford : "Il n'y avait pas les bonnes conditions pour le faire. Manchester United s'est comporté différemment, comme un club de tradition. Il ne pouvait pas y avoir une fin différente, étant donné la façon dont Cristiano Ronaldo nous avait parlé. Nous ne pouvions pas forcer un joueur à rester dans un contexte qu'il ne reconnaissait plus".

La Juventus peut-elle remplacer Cristiano Ronaldo ?

"Nous respectons Ronaldo, mais je partage le même point de vue que notre président : l'histoire de la Juventus est faite de grands champions, entraîneurs et directeurs, mais le club reste la chose la plus importante", a ajouté le dirigeant du club italien. L'accord avec Manchester United ayant été trouvé alors que la date limite des transferts approchait à grands pas, la Juve n'avait que peu de temps pour trouver un remplaçant.

L'article continue ci-dessous

Les Bianconeri ne s'attendaient pas à se retrouver dans une telle situation, avec le retour de Ronaldo à l'entraînement en début de saison, mais Moise Kean a finalement été arraché à Everton pour un prêt de deux ans. Les Bianconeri se sont tournés vers un attaquant connaissant bien le club. Cherubini s'est exprimé l'impossibilité de remplacer l'un des plus grands joueurs de tous les temps en si peu de temps : "La semaine avant le match contre l'Udinese, nous étions sûrs qu'il resterait".

"Je ne veux pas être hypocrite et dire que c'était bien de gérer cette situation le 28 août. Tout le monde aurait été plus heureux de gérer quelque chose de similaire un mois plus tôt. Le seul risque est qu'un joueur comme Kean n'aurait peut-être pas été disponible à ce moment-là, tous les joueurs n'attendent pas le 31 août pour savoir si Ronaldo va rester ou partir. Il est impossible de remplacer Ronaldo. Nous avons anticipé l'avenir en signant Kean, mais c'est un signal pour les générations futures", a admis le dirigeant turinois.

"Nous avons ramené un produit du centre de formation à la maison. Ici, à la Juventus, il y a de la place pour les joueurs issus du centre de formation. Il est vrai qu'il a été vendu il y a deux ans, mais c'était pour un montant important pour un joueur qui n'avait que 19 ans à l'époque. Aujourd'hui, il revient à la Juventus comme un joueur différent et plus mature. Il a une grande marge de progression", a conclu Cherubini.