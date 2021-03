Un départ d'Icardi ? La décla qui met tout le monde d'accord

L'attaquant du PSG a réagi aux rumeurs de départ le concernant sur le site officiel du PSG.

Arrivé au PSG après une année d'adaptation sous la forme d’un prêt, Mauro Icardi se plaît en France, mais ne plait pas forcément aux supporters parisiens, lui qui est un peu à la peine en termes de performances ces derniers mois.

La Roma et la Juve surveillent le dossier Icardi avec attention

Les rumeurs de départ n'épargnent d'ailleurs pas le compagnon de Wanda Nara. En effet, selon une indiscrétion du média italien Corriere dello Sport, le natif de Rosario aurait récemment été approché par l’AS Rome en vue du prochain mercato d'été.

Les Giallorossi cherchent un buteur notoire afin de succéder à Edin Dzeko et aurait jeté leur dévolu sur l'ancien joueur de l'Inter, qui connaît bien la Serie A.

Mais l’ancien meilleur buteur du championnat transalpin n'intérese pas uniquement les Lupi. La Juventus en aurait également fait l’une de ses cibles estivales.

Mais qu'en pense l'intéressé ? Icardi s'est fendu d'une déclaration dénuée d'équivoque sur son futur, lui qui se voit rester très longtemps dans la capitale française.

« Quand je suis arrivé en prêt, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour pouvoir être décisif et aider l’équipe avec mes buts, a-t-il glissé lors d'un entretien accordé au site officiel du club parisien. C’était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait décidé de lever l’option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années. Pour moi, c’est un honneur et une fierté, comme je l’ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C’est ce qu’un joueur recherche », a encore tonné Icardi.

L'international argentin perçoit, pour rappel, pas moins de 10 millions d’euros annuels en salaire à Paris. Et un départ, qui pourrait libérer de la masse salariale en vue d'éventuelles recrues, n'est pas à l'ordre du jour.