Un complot contre Griezmann ? La vérité éclate

Le capitaine de l'Atletico Madrid, Koke Resurreccion, estime qu'Antoine Griezmann n'a pas le crédit qu'il mérite sur la scène internationale

Le Français s'est classé 21e au classement, alors que Lionel Messi a une nouvelle fois remporté le trophée. Cette place en a surpris plus d'un qui suit régulièrement l'Atlético et la France. Pendant la Coupe du monde, il a disputé le titre de meilleur joueur en bleu à Kylian Mbappé, et en 2023, Griezmann a été le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné le plus de points en Espagne.

Koke a déclaré à Diario AS qu'il ne voyait pas d'autre raison à sa surprenante fin de carrière que l'équipe pour laquelle il jouait.

"Je crois que Griezmann n'est pas plus haut parce qu'il joue pour l'Atleti. Il a tout le marketing, avec la France il a joué deux finales de Coupe du monde, il en a gagné une et a été proche d'une autre ; il a presque gagné un Championnat d'Europe, l'année dernière il a été le meilleur de la Liga et a été le meilleur cette année... Ce n'est pas moi qui vote mais il est vrai que s'il jouait pour une autre équipe, il aurait cette reconnaissance."

Griezmann est en grande forme depuis le début de la saison et forme, avec Alvaro Morata, le duo d'attaquants le plus dangereux d'Espagne et l'un des plus dangereux d'Europe. Il se pourrait bien que l'un des éléments qui devraient jouer en sa faveur, à savoir sa capacité de travail et sa volonté de se sacrifier pour son équipe, joue en sa défaveur. Si Griezmann dirige souvent l'attaque des Colchoneros, il n'est pas rare de le voir défendre et travailler pour son équipe.