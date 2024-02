Un coach de Ligue 1 pour finalement remplacer Klopp à Liverpool ?

Jürgen Klopp quitte Liverpool en fin de saison. Son successeur est activement recherché. Un coach de Ligue 1 approché pour le remplacer.

En fin de la saison sportive 2023-2024, Liverpool se retrouvera sans un entraîneur principal. Il y a un peu plus d’un mois, le technicien allemand a annoncé qu’il quittera son poste d’entraîneur chez les Reds l’été prochain. Après l’annonce de Jürgen Klopp de quitter le club, Liverpool s’est mis à la recherche de son prochain nouvel entraîneur.

Klopp annonce son départ

Le discours à la tête du staff technique de Liverpool va changer à l’issue de la saison en cours. Coach des Reds depuis 2015, Jürgen Klopp a annoncé en janvier qu’il quittera son poste à l’issue de la campagne sportive en cours. Une annonce qui avait d’ailleurs grand bruit et avait fait régir Pep Guardiola.

« Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. J’aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J’aime l’équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu », avait déclaré Jürgen Klopp dans un entretien accordé du média officiel du club et posté sur les réseaux sociaux. Le technicien allemand a déjà donné un premier titre aux Reds cette année en remportant la League Cup face à Chelsea (0-1).

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Haise pour succéder à Klopp ?

Pour la succession du technicien allemand, le leader de la Premier League anglaise pense prioritairement Xabi Alonso, qui est également dans le viseur du Bayer Munich, qui sera orphelin de Thomas Tuchel en fin de saison. Pour laisser partir l'ancien milieu de terrain défensif espagnol, sous contrat jusqu'en 2026, le Bayer Leverkusen réclamerait une somme entre 15 et 25 millions d'euros.

Getty

Mais les Reds suivent d’autres profils d’entraîneur pour la succession de Klopp. A en croire les informations de The Athletic, les Reds s'intéresses à des jeunes entraîneurs qui ont « dépassé les attentes » avec des ressources limitées et qui ont une capacité à développer les jeunes. Le média anglais évoque notamment Ruben Amorim, en poste au Sporting, Julian Nagelsmann, ancien du Bayern Munich, mais également Franck Haise, qui dirige les Sang et Or du Racing Club de Lens.

Mais le technicien français ne ferait pas partie dans la top list de Liverpool. Haise est en effet dans la liste élargie des Reds. Notons que Roberto De Zerbi et Eddie Howe font aussi partie de cette liste de Liverpool.