Incroyable, Klopp recommande un coach à Liverpool

Coach des Reds, Jürgen Klopp quitte Liverpool à la fin de la saison. L’Allemand recommande un technicien à ses dirigeants.

Ce samedi 17 février 2024 (13h30), Liverpool est en déplacement sur le terrain de Brentford dans le cadre du match en ouverture de la 25e journée de la Premier League anglaise. En prélude à ce choc, le coach des Reds a recommandé son successeur à ses dirigeants.

Klopp sur le départ

Le discours à la tête du staff technique de Liverpool va changer à l’issue de la saison en cours. Coach des Reds depuis 2015, Jürgen Klopp a annoncé récemment qu’il quittera son poste à l’issue de la campagne sportive en cours. Une annonce qui avait d’ailleurs grand bruit et avait fait régir Pep Guardiola.

« Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. J’aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J’aime l’équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu », avait déclaré Jürgen Klopp dans un entretien accordé du média officiel du club et posté sur les réseaux sociaux.

Klopp recommande Alonso à ses dirigeants

Etant en train de réaliser un travail exceptionnel avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso est vu comme le successeur idéal de Jürgen Klopp sur le banc des Reds la saison prochaine. En conférence de presse avant le match de la 25e journée face à Brentford, ce samedi, le coach de Liverpool n’a fait que jeter des fleurs au coach de l’actuel leader de la Bundesliga.

« Xabi fait un travail incroyable (...) Ancien joueur de classe mondiale, issu d'une famille d'entraîneur aussi, ce qui aide un peu, il était déjà comme un entraîneur quand il jouait. Le football qu'il pratique avec le Bayer, les transferts qu'il a effectués, c'est absolument exceptionnel. J'ai joué longtemps en Bundesliga et c'est super impressionnant. Non seulement les points comptent, mais aussi la façon dont ils jouent », a d’abord lancé Klopp, avant de poursuivre.

« Leverkusen était clairement la meilleure équipe lors du dernier match contre le Bayern (3-0) et c'est rare. C'était probablement la vraie surprise étant donné le peu de temps qu'il a passé là-bas et c'est une équipe jeune. Il a de superbes recrues pour cette équipe, exactement ce dont ils avaient besoin, et c'est vraiment un travail très spécial. Leverkusen a de très bonnes chances de remporter la coupe d'Allemagne. Lorsque vous regardez la Ligue Europa, Leverkusen y est également l’un des favoris, cela pourrait donc être la saison de Leverkusen. Vraiment fou », a-t-il ajouté.