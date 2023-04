Un ancien international français blâme Cristiano Ronaldo : « Il est détestable! »

Pointé du doigt pour un geste d'humeur sur le terrain, Cristiano Ronaldo a été taclé par un ancien international français qui le juge « détestable ».

Débarqué cet hiver à Al Nassr après avoir rompu son contrat d'un commun accord avec Manchester United, Cristiano Ronaldo avait rejoint en grandes pompes le club saoudien d'Al Nassr pour y poursuivre sa carrière et retrouver le plaisir du jeu. Et si son passage dans le championnat du Golfe se passe plutôt bien, ces dernières semaines sont plus compliquées : un compteur but qui ne grandit plus et un geste d'humeur lors du dernier match. Ce dimanche, le plateau du Canal Football Club est revenu sur cette situation et un ancien international français a jugé le Portugais « détestable ».

CR7 « détestable » pour un ex-international français

Interrogé sur la période quelque peu compliquée que connaît Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nassr avec des performances en berne et un geste d'humeur récent qui a fait couler beaucoup d'encre, Christophe Jallet n'a pas mâché ses mots : « Il devient détestable avec des actions qu'on n'aime pas voir. Il fait partie des légendes de ce sport, et il est en train de tout gâcher. Il doit être préparé à cela car c'est un champion. En plus, j'aurais aimé le voir finir dans son club formateur. Je ne comprends pas ce qu'il est allé faire là-bas. »

Lancée à son tour sur le sujet, Laure Boulleau s'est montré plus mesurée : « Moi je peux comprendre car il a un égo surdimensionné. Il voulait être le numéro 1 du championnat et il a quelques difficultés parfois. Il n'imaginait pas cela et il est frustré. » Une vision partagée par Habib Beye : « Il est rattrapé par le compétiteur qu'il est. Il n'est pas rassasié. Maintenant, on ne va pas le plaindre et son geste est répréhensible dans le pays. »