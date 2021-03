Un ancien entraîneur du Real dégomme les merengue

Bernd Schuster, ancien entraîneur du Real Madrid, s'en est pris à l'effectif merengue cette saison.

L'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, Bernd Schuster, a parlé avec pessimisme de l'état du club merengue et pense que l'équipe lutte en raison de certaines absences importantes.

S'exprimant après le match nul 1-1 du Real Madrid contre la Real Sociedad, Schuster estime que les merengue n'ont pas la qualité de Barcelone ou de l'Atletico Madrid. "Pour le moment, l'équipe est très limitée", a déclaré Schuster sur Onda Cero.

"Les équipes qui les précèdent en Liga ont de meilleures groupes, sont plus structurées, ce qui rend difficile de rivaliser avec elles. Il n'y a pas de qualité comme avant, mais ce qui leur manque le plus, c'est un vrai buteur."

L'entraîneur allemand a souligné un manque de profondeur dans l'équipe de Zinedine Zidane, certains joueurs étant irremplaçables.

"Il manque des pièces essentielles, comme [Sergio] Ramos, [Dani] Carvajal et [Karim] Benzema, ce qui signifie qu'ils doivent expérimenter avec le onze", a ajouté Schuster. "Il y a des positions non couvertes par un titulaire régulier et ça se voit."



Pour rappel, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, espère que son tireur d'élite Karim Benzema sera disponible pour revenir de blessure lors de l'énorme derby de LaLiga dimanche contre le leader de l'Atlético Madrid.

Benzema est le meilleur buteur de Madrid cette saison avec 17 buts toutes compétitions confondues, mais a ratél es trois derniers matchs en raison d'un coup.

L'international français n'a pas été de la partie lors du match nul 1-1 de lundi avec la Real Sociedad, qui laisse le club merengue, troisième, à cinq points de l'Atlético après avoir disputé un match de plus.