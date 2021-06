Un ancien coach de Liverpool favori pour entraîner Everton

Goal peut confirmer que Rafael Benitez a eu des discussions positives avec le conseil d'administration de Toffees.

Et si Rafael Benitez effectuait son retour à Anfield ? L'histoire serait belle. Depuis son départ de Liverpool, l'Espagnol a déjà eu l'occasion de revenir à Anfield en tant qu'adversaire, avec Newcastle notamment, mais la prochaine fois, Rafael Benitez ne sera pas bien reçu par les supporters des Reds à coup sûr. En effet, l'ancien entraîneur de Liverpool et du Real Madrid est devenu le favori surprise du poste de manager vacant à Everton.

Goal est en mesure confirmer que l'Espagnol a eu des discussions positives avec le conseil d'administration de Toffees, après que ces derniers aient refroidi leur intérêt pour l'ancien entraîneur des Wolves, Nuno Espirito Santo. Des sources disent qu'un accord pourrait même être finalisé cette semaine, le technicien de 61 ans deviendrait ainsi le premier homme à avoir été à la fois sur le banc de touche de Liverpool et d'Everton.

Everton est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis la démission surprise de Carlo Ancelotti au début du mois, qui a effectué son retour au Real Madrid. Un certain nombre de candidats ont été examinés par Farhad Moshiri, le propriétaire majoritaire du club, et pas plus tard que le week-end dernier, il est apparu que Nuno, qui a quitté Wolverhampton au terme de la saison 2020-2021, était le candidat préféré de la direction.

Comment se passerait sa nomination avec les fans d'Everton ?

Graeme Potter de Brighton a également été dans les discussions au niveau du conseil d'administration, tout comme les anciens entraîneurs des Toffees, Roberto Martinez et David Moyes, ainsi que l'ancien entraîneur de Bournemouth, Eddie Howe. Rafael Benitez, cependant, aurait des admirateurs au sein du club malgré ses solides relations avec Liverpool. Il a dirigé les Reds entre 2004 et 2010, remportant la Ligue des champions en 2005 et la FA Cup un an plus tard.

Mercredi marquait le 17e anniversaire de son arrivée à Anfield. L'Espagnol est sans travail depuis qu'il a quitté le club de Super League chinois Dalian Professional en janvier, mais a tenu à revenir à un poste d'entraîneur au plus haut niveau. Le fait que sa famille soit toujours basée près de Liverpool, sur la péninsule de Wirral, rend le poste d'entraîneur d'Everton encore plus attrayant pour l'Espagnol.

S'il était nommé, ce serait sûrement la décision la plus controversée de l'histoire récente d'Everton. Rafael Benitez sera à jamais associé à Liverpool depuis cette célèbre nuit à Istanbul en 2005, et il s'est déjà heurté à Everton dans le passé, les qualifiant de "petit club" après un derby du Merseyside en 2007. Un certain nombre de fans se sont déjà rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs inquiétudes, bien que son pedigree en tant qu'entraîneur et sa volonté de jouer un rôle aussi controversé puissent compter en sa faveur.

Rafael Benitez a remporté deux titres de la Liga et une Coupe UEFA avec Valence, et a guidé Chelsea vers la Ligue Europa en 2013. Il a également remporté une Coupe d'Italie avec Naples. Ses passages avec l'Inter Milan en 2010 et le Real Madrid en 2015-16 ont été moins réussis, bien qu'il ait remporté la Supercoupe d'Italie et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à l'Inter - mais Benitez est vénéré à Newcastle, qu'il a mené au succès en Championship en 2017, avant de maintenir les Magpies en Premier League.