La Premier League dévoile son calendrier 2021-2022

La Premier League a dévoilé le calendrier de la saison prochaine avec un choc Manchester City - Tottenham en ouverture.

Les yeux sont rivées sur l’Euro 2020 mais la saison 2021-22 va rapidement arriver. La Premier League a dévoilé le calendrier de la saison prochaine qui débutera le 14 août, avec un choc entre les champions en titre Manchester City et Tottenham.

Ailleurs dans le premier tour des matches, Arsenal et les champions d'Europe Chelsea participeront tous deux à des dates de derby londonien, le premier se rendant chez les nouveaux garçons de Premier League Brentford et le second accueillant Crystal Palace.

Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United accueilleront les anciens ennemis Leeds United à Old Trafford, tandis que Liverpool affrontera les champions de deuxième division la saison dernière, Norwich City à Carrow Road.

Vainqueur de la FA Cup, Leicester City débutera contre Wolverhampton tandis que Everton, toujours sans entraîneur, affrontera Southampton.

La nouvelle campagne suivra le format traditionnel jusqu'au 22 mai de l'année prochaine après que la campagne 2020-21 a dû être raccourcie pour s'adapter à plus de jeux au milieu de la pandémie de coronavirus.

Un affrontement alléchant entre Liverpool et Chelsea à Anfield doit avoir lieu le 28 août, avec le Manchester City de Pep Guardiola devant affronter Arsenal le même week-end.

Le premier derby du nord de Londres entre les Gunners et Tottenham est prévu pour le 25 septembre, dans une journée qui verra également City se déplacer à Stamford Bridge pour affronter Chelsea.

Les champions 2019-2020 de Liverpool devraient affronter City le 2 octobre dans ce qui pourrait être un affrontement crucial dans la course au titre, et l'équipe de Jurgen Klopp doit affronter un autre rival potentiel pour le titre contre United le 23 du même mois à Old Trafford.

Le premier derby de Manchester de la saison aura lieu à Old Trafford le 6 novembre, suivi du derby du Merseyside à la fin du mois et des Red Devils à nouveau en action contre Arsenal.

Le Boxing Day réserve toujours son lot de chocs et le lendemain de Noël permettra d’avoir de jolis affrontements. Liverpool jouera contre Leeds, City devra affronter Leicester et Tottenham affrontera ses rivaux londoniens Crystal Palace.

Le jour de l'An, quant à lui, verra Chelsea affronter les Reds et Arsenal accueillera Manchester City à l'Emirates Stadium.

City a un autre rendez-vous avec Chelsea le 15 janvier, et le deuxième derby du nord de Londres 2021-2022 aura lieu le même jour.

La course au titre devrait commencer à chauffer lorsque United accueillera les Spurs le 12 mars avant d'affronter Liverpool le week-end suivant.

Liverpool et Everton se rencontreront à nouveau le 24 avril, tandis que Chelsea doit se rendre à Old Trafford le 15 mai, lors de l’avant-dernière journée de Premier League.

Lors de la 38eme journée, les Citizens accueilleront Aston Villa tandis que les voisins d’United se déplacera à Crystal Palace. Chelsea finira à domicile contre Watford tandis que Liverpool affrontera les Wolves et Tottenham se déplacera à Norwich City.