Un ancien Bleu démonte l'Equipe de France

Un ancien international français a taclé l’Equipe de France après la défaite contre l’Allemagne.

L’Equipe de France a effectué samedi soir sa première sortie de l’année avec un match amical face à l’Allemagne. Une sortie manquée pour les Bleus qui se sont inclinés contre la Mannschaft pour la quatrième fois de l’ère Deschamps (0-2). Cette défaite vient balayer les certitudes de la France, qui prépare l’Euro 2024. Si les joueurs et le sélectionneur, Didier Deschamps, étaient déçus après le match, c’est la colère dans le rang des supporters dont un ex-international français.

Vincent Guérin fracasse l’Equipe de France

Alors qu’elle devait confirmer son statut de favori au sacre à l’Euro dès ce samedi, la France a courbé l’échine face à l’Allemagne à domicile de surcroît. Mais au-delà de la défaite, les Bleus ont livré une pale copie indigne de leur statut de vice-champions du monde. Interrogé par l’Equipe, Vincent Guérin avoue avoir été désagréablement surpris de voir l’Equipe de France jouer à un tel niveau.

Getty

« Je ne pensais pas voir l’équipe de France autant surclassée. Cette passivité collective. J’avais l’impression d’assister à une mise en place tactique la veille d’un match. De voir une équipe qui se contentait de coulisser en ronronnant. Il n’y avait pas de mouvement, pas de disponibilité. Des erreurs techniques à la pelle », lance l’ancien international français dans les colonnes du quotidien français.

Guérin étonné du niveau de jeu de la France contre l’Allemagne

L’homme aux 19 sélections avec l’Equipe de France était donc déçu de la prestation des Bleus. Comme la plupart des joueurs, Vincent Guérin reconnait que l’Allemagne était meilleure et a étouffé la France.

Getty

« Au milieu, ça fait mal de le dire mais ils ont été transparents. On a manqué d’agressivité et de disponibilité. On n’a vu aucun pressing collectif. Ça fait bien longtemps que je n’avais pas vu l’équipe de France à un tel niveau. Ce n’est pas normal d’avoir vu une telle différence entre les deux équipes », ajoute l’ancien joueur du PSG.