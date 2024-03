Thuram transparent, Mbappé dans un mauvais soir... Les notes des Bleus face à l’Allemagne

L’équipe de France a failli collectivement face à l’Allemagne (0-2). Et au niveau individuel, le bilan de la soirée est aussi très alarmant.

Comme en septembre dernier, l’équipe de France a fait pschitt face à l’Allemagne (0-2). Cette fois, en plus de perdre la rencontre, la sélection tricolore a inquiété de par le rendement qu’elle a livré. La partition d’ensemble était bien au-deçà de ce que les Bleus sont capables de faire.

Des Bleus complètement hors sujet

Si les vice-champions du monde sont passés à côté de leur sujet c’est aussi parce qu’aucun de ses joueurs n’a su se montrer à la hauteur du rendez-vous. Le onze rentrant avait fière allure sur le papier, mais au final il n’y a eu que très peu de satisfactions. Même ceux qui sont rentrés dans la dernière demi-heure du jeu ont été sans impact.

Brice Samba (4) : Appelé à pallier l’absence de Mike Maignan, le gardien de Lens a signé une prestation mitigée. Il prend un but dès la 7e minute sur une lourde frappe de Wirtz et on ne peut pas dire que sa responsabilité n’est pas engagée. Il ne peut rien sur le second but pris. Après la pause, il se reprend, en évitant notamment à plusieurs reprises à son équipe d’être menée par trois buts d’écart.

Dayot Upamecano (3) : Sa prestation a été à l’instar des dernières qu’il a livrées en club, à savoir très peu rassurantes. En difficulté face à la vitesse des brillants ailiers allemands. Sur le deuxième but, sa lenteur est préjudiciable aux siens. L’ancien valenciennois nous avait habitués à mieux.

Benjamin Pavard (4) : Le défenseur intériste avait longtemps exigé de jouer dans l’axe. Sur ce match, on se demande bien pourquoi. Il a été en difficulté face aux ceux qu’il a côtoyés en Bundesliga pendant de longues années. Même s’il n’a pas fait de grossières erreurs, il était évident qu’il n’était pas dans sa meilleure forme.

Jules Koundé (3) : Il a eu du mal sur son côté droit à contenir les attaques adverses. Souvent pris dans son dos ou dans les un contre un, l’ancien de Bordeaux a mis son équipe en difficulté sur plusieurs séquences. Deschamps s’entête à le faire jouer comme latéral et sur ce match on voit clairement que ce n’est pas du tout une bonne idée. Deschamps l’a relevé par Jonathan Clauss (pas noté). Ce dernier a été assez discret dans son couloir, mais il n’a pas commis beaucoup d’erreurs.

Lucas Hernandez (2) : La première mi-temps du défenseur parisien a été catastrophique. Il a quasiment raté tout ce qu’il a entrepris et ses interventions ont manqué de promptitude. Ca a été mieux en seconde période, mais il fut quand même impliqué sur le break encaissé. Une prestation à mettre aux oubliettes pour le champion du monde 2018. Il a cédé sa place à son frère Théo (pas noté), qui s’est montré un poil plus serein dans tout ce qu’il a entrepris.

Adrien Rabiot (4) : En première mi-temps, il a peut-être le seul Bleu à surnager en essayant de jouer simple et juste. Mais, peu à peu, il a été gagné par la léthargie générale. En l’absence d’Antoine Griezmann, il n’a pas eu l’impact habituel dans l’entrejeu. Et les rares bonnes passes qu’il a transmises vers l’avant n’ont pas été bien exploitées.

Aurélien Tchouaméni (5) : Le joueur du Real Madrid a produit une prestation plutôt bonne. Il est connu pour son aptitude à bien projeter vers l’avant et à gagner des duels et sur ce match il n’a pas été assez étincelant dans ce domaine. Mais il s'est plutôt bien débrouillé, en touchant un grand nombre de ballons et en jouant souvent propre. A un quart d’heure de la fin, il est remplacé par Youssouf Fofana (pas noté), qui s’est contenté du service minimum.

Zaire-Emery (3) : Pour une fois, le titi parisien a fait son âge. Tout en s’attelant à ne pas prendre trop de risques, il n’a guère eu d’influence dans le jeu. A Paris, il était habitué à se montrer plus percutant. Il y a aussi eu du déchet dans ses passes, ce qui a ralenti les quelques rares bonnes séquences françaises. Remplacé par Eduardo Camavinga (non noté) à l’heure du jeu. Le joueur du Real Madrid a été à peine plus intéressant.

Ousmane Dembélé (5) : Durant le premier acte, il a été l’un des rares français à poser des problèmes à la défense allemande, avec quelques débordements balle au pied. Il n’a pas tout réussi, mais il a eu au moins le mérite d’essayer. Au retour des vestiaires, on l’a senti éreinté. Il n’a pas pu maintenir le même niveau du rendement, mais c’est aussi parce que toute l’équipe s’est complètement éteinte. Son coéquipier au club Randal Kolo Muani (non noté) l’a remplacé à la 83e, sans parvenir à faire la différence.

Kylian Mbappé (3) : Placé sur le côté gauche, le capitaine tricolore n’a pas pu se mettre trop en évidence. En dehors de deux tirs tentés, il ne s’est pas montré à son avantage. Les défenseurs advers l’ont bien muselé, mais il n’a pas fait non plus les efforts nécessaires pour se démarquer et offrir des solutions à ses coéquipiers. En conférence de presse, il disait vendredi ne pas être perturbé par ce qui se dit de lui dans les médias. Sur ce match, on peut douter de ses paroles.

Marcus Thuram (2) : Il avait une chance inouïe de marquer des points avec cette titularisation qui lui a été offerte aux dépens de Giroud et il s’est complètement raté. L’ancie guingampais a eu des difficultés à bien se placer. Il n’a pas touché beaucoup de ballons et les rares dont il a hérité, il n’a pas su en faire bon usage. Pour un avant-centre, cela fait tache d’être complètement fantomatique dans le dernier tiers adverse. A la 61e minute, il a laissé sa place à Giroud (pas noté). Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a été proche de réduire le score dans les arrêts du jeu sur une reprise de volée et c’est la seule fois où il est parvenu à se mettre en avant.