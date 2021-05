Un agent français balance une bombe : "Mbappé et sa famille auraient un accord avec le Real"

Bruno Satin, agent de joueur, croit savoir que l'attaquant du PSG et son entourage sont déjà tombés d'accord avec le Real en vue d'un transfert.

Encore buteur et passeur décisif, mercredi soir, en finale de la Coupe de France face à l'AS Monaco (2-0), Kylian Mbappé a ajouté un nouveau titre à son palmarès. Encore impressionnant face à son club formateur, l'attaquant du Paris Saint-Germain réalise peut-être la meilleure saison de sa jeune carrière lors de cet exercice.

Beaucoup plus constant dans ses performances et leader assumé de l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino, l'international français est en passe de confirmer les immenses espoirs placés en lui depuis ses débuts. Ainsi, son nom fait forcément couler beaucoup d'encre, d'autant que son avenir personnel n'est toujours pas tranché.





En effet, le natif de Bondy n'a toujours pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. Et celui-ci se termine en 2022. Si le club fait tout pour qu'il suive le chemin de Neymar et accepte de parapher un nouveau contrat, le spectre d'un départ vers le Real Madrid plane toujours au-dessus des négociations... Alors, partira ? Partira pas ?

"Kylian Mbappé et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid"

Une chose est sûre, les déclarations de Bruno Satin, influent agent de joueurs en France et en Europe, sur le plateau du Late Football Club (Canal+) ne devraient pas rassurer les supporters franciliens... "Mon sentiment c’est plutôt qu’il est partant. J’ai aussi quelques infos, selon lesquelles Kylian Mbappé et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid. Il y aurait un accord de principe du côté du joueur, mais il faut aussi l’accord du Paris Saint-Germain", a ainsi confié l'agent professionnel, jeudi soir.

"Comme manifestement les Qataris et le Paris Saint-Germain n’ont pas décidé de se passer de Kylian Mbappé, il pourrait très bien aller au terme de son contrat et partir pour zéro. L’histoire nous a appris que si les dirigeants ou Doha ne souhaitent pas qu’un joueur s’en aille, ils le font rester jusqu’au moment où il ne leur appartient plus", a ensuite ajouté Bruno Satin. Néanmoins, la valeur marchande de Kylian Mbappé avoisine les 200 millions d'euros. S'asseoir sur une telle somme relève presque de l'impossible.