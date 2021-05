OL - Memphis Depay annonce son départ et vise le Barça

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Memphis Depay a annoncé qu'il quitterait l'OL libre cet été, rêvant toujours de rejoindre le FC Barcelone.

Finalement resté à l'Olympique Lyonnais l'été dernier après avoir été un sérieux candidat au départ, Memphis Depay a su rester professionnel cette saison. Auteur de 20 buts en Ligue 1, l'ancien de Manchester a été le meilleur joueur de l'OL durant cet exercice 2020-21. Néanmoins, il semblerait que cette fois, son histoire à Lyon touche à sa fin.



En fin de contrat chez l'actuel quatrième de la Ligue 1, le Néerlandais a confirmé dans un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi son désir de quitter le club. "Je veux montrer mes qualités dans le plus grand club possible, dans le plus grand championnat possible. Je suis prêt à passer un cap", a ainsi expliqué Memphis Depay, honnête.

"Je n'aurais jamais pensé arriver en fin de contrat"

"Le Barça ? Ils ont manifesté de l'intérêt, mais d'autres clubs également. Et il n'y a rien de fait", a ensuite prévenu l'international batave, qui ne conditionne pas son éventuelle arrivée en Catalogne à la présence de Ronald Koeman, dont l'avenir sur le banc du Barça est incertain. "C'est une question pour eux, pas pour moi", a-t-il confié sur le sujet.

"Je vais me concentrer sur l'Euro, et je ne suis pas pressé. C'est une décision qui mérite d'être réfléchie. J'ai travaillé très dur pour en arriver là. Je n'aurais jamais pensé arriver en fin de contrat, mais c'est comme ça", a enfin ajouté le capitaine des Gones, habitué à se montrer particulièrement transparent dans les médias.

Habitué à perdre ses meilleurs éléments durant l'été, l'Olympique Lyonnais devrait avoir quelques difficultés à trouver un successeur à la hauteur de Memphis Depay. Âgé de 27 ans, le Néerlandais est en effet l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, en plus d'être un leader sur le terrain ainsi que dans les vestiaires...