Uli Hoeness va quitter la présidence du Bayern

Selon les informations émanant d'Allemagne, Uli Hoeness va abandonner ses fonctions de président du Bayern en novembre prochain.

La longue idylle entre le et Uli Hoeness touche à sa fin. Si l’on en croit les informations divulguées par le quotidien Bild mardi soir, le célèbre dirigeant a fait le choix de se retirer. En novembre prochain, il cèdera sa place et ne se représentera pas pour les nouvelles élections pour la présidence du club.

Hoeness est une figure incontournable de la maison bavaroise depuis quasiment cinquante ans et son arrivée au club en tant que joueur. Il en était à son second mandat en tant que président depuis 2016. Même son passage par la case prison n'a pas influé sur ses prérogatives et son poids du côté de l'Allianz Arena.

Un ancien PDG d'Adidas pour lui succéder

Dans le rapport de Bild, il est aussi précisé qu’Herbert Hainer, l’ancien PDG d’Adidas, est le candidat préféré de Hoeness pour lui succéder, ce qui générerait une nouvelle ère au sein du club. Les supporters espèrent certainement qu'elle sera aussi florissante que la précédente. Le Bayern reste notamment sur sept titres de champions consécutifs récoltés.

Les Munichois chercheront également un nouveau président de conseil de surveillance en 2021, Karl-Heinz Rummenigge va aller au bout de son bail en Bavière mais ne restera pas au-delà de la date en question. Il se murmure que la légende allemande Oliver Kahn pourrait être nommé comme son successeur à long terme.

Il semblerait donc que les actionnaires actuels du Bayern Munich envisagent un tandem potentiel entre Kahn et Hainer pour succéder à celui que constituait Hoeness et Rummenigge au cours des dernières années.