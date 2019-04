Kahn deviendra président du Bayern en 2021

Oliver Kahn prendra les commandes du Bayern de Munich en 2021 en remplacement de Karl-Heinz Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge n'a plus que deux années à faire au poste de président du conseil exécutif du prestigieux club du . Une responsabilité qu'il occupe depuis 2002. L'ancien Ballon d'Or l'a lui-même fait savoir ce week-end, dévoilant même le nom de celui qui devrait lui succéder dans ces fonctions.

"L'idée est qu'Oli Kahn me succède et que je lui facilite sa prise de fonctions", a indiqué Rummenigge lors d'une intervention sur Sky Sports. "Il est intelligent et il connait le club", a-t-il poursuivi au sujet de l'ancien gardien.

L'article continue ci-dessous

Relancé sur ce sujet pour donner des détails et dévoiler les modalités de l'engagement de Kahn, l'homme fort du Bayern a confié : "je ne pense pas qu'il y ait un contrat à ce stade ou une chronologie établie, mais le conseil d'administration a donné son feu vert".

Pour information, Kahn officie en tant que consultant TV à la chaine ZDF. Il avait arrêté sa carrière en 2008 à l'âge de 39 ans.