L'UEFA songe à un Euro avec 32 pays en 2028

L'instance européenne envisage d'abandonner le format à 24 équipes pour adopter une formule avec 32 participants.

La phase finale de l'Euro à 24, introduite en 2016, pourrait passée à 32 à partir de 2028. Cette information a été révélée par l'agence Associated Press qui précise que l'UEFA a déjà de nombreux arguments en faveur d'une phase finale avec 32 nations.

Le format à 24 trop compliqué à suivre

Le premier est que les grandes équipes ne pourront plus s'affronter lors de la phase de groupes comme ce fut le cas cette année avec le groupe F constitué de la France (championne du monde en titre), du Portugal (champion d'Europe en titre) et de l'Allemagne (sacrée championne du monde en 2014 et demi-finaliste de l'Euro en 2016).

Le deuxième argument est qu'avec un Euro à 24, les quatre meilleurs troisièmes ont accès aux huitièmes de finale ce qui rend le calendrier de la compétition illisible. C'est ce qui s'était produit en 2016 avec le groupe A. La France, première de son groupe, avait attendu plusieurs jours avant de connaître l'identité de son futur adversaire pour les huitièmes de finale. Quant à l'Albanie, troisième du groupe, elle avait appris sa non-qualification pour les huitièmes de finale là aussi après plusieurs jours ce qui avait contraint ses joueurs à rester inutilement dans leur camp de base (et à payer les chambres de leur hôtel).

Euro à 32 : plus d'argent pour l'UEFA

Troisième argument retenu par l'UEFA : l'argent. Plus d'équipes qualifiées, cela fait plus de matches et donc une augmentation des droits TV ainsi qu'un plus grand nombre de pays diffusant la compétition.

Enfin, en permettant à plus de pays de participer à l'Euro, le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, pourrait assurer plus facilement sa réélection puisque ce sont les présidents des fédérations qui votent.

La Ligue des nations pour remplacer les éliminatoires ?

Sachant que l'UEFA compte 55 membres, si 32 équipes se qualifient pour la phase finale de l'Euro, quel sera le format des éliminatoires ? Selon Associated Press, l'UEFA pourrait les supprimer et se servir de la Ligue des nations à la place.

Pour l'Euro 2021, l'UEFA avait d'ailleurs offert des places qualificatives via la Ligue des nations. La Macédoine du Nord en avait ainsi profité.



Euro à 32 : une mauvaise idée

Mais cet Euro à 32 va poser de nombreux problèmes. Tout d'abord, cela va surcharger le calendrier et avoir un impact négatif sur la santé des joueurs. Et cela est très inquiétant quand on voit comment l'UEFA a géré la crise cardiaque de Christian Eriksen en obligeant le Danemark à reprendre son match contre la Finlande…

De plus, de nombreux pays ne sont pas en mesure d'accueillir un Euro avec 32 équipes. C'est le cas de l'Italie qui aimerait pourtant recevoir l'Euro en 2028 mais avec 24 participants. Il faudrait donc encore organiser l'Euro dans plusieurs pays alors que l'édition 2021 éparpillée aux quatre coins de l'Europe a été une abomination totale, obligeant des équipes à faire de longs et épuisants voyages. On pense ainsi à la Pologne qui a joué son premier match à Saint-Pétersbourg, le deuxième à Séville et le troisième à Saint-Pétersbourg et qui a été éliminée au premier tour.

Et alors que la planète souffre du réchauffement climatique, multiplier les matches et les pays organisateurs aura forcément un impact négatif sur le bilan carbone. Si l'UEFA faisait preuve de sagesse, elle reviendrait à un Euro avec 16 équipes.