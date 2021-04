Tuchel : "Mon éviction du PSG ? Ce n’était pas agréable"

Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, est revenu sur son licenciement à Paris en fin d’année dernière.

Thomas Tuchel est aujourd’hui à la tête de Chelsea. Malgré la défaite du jour contre West Bromwich Albion (2-5), l’Allemand se débrouille plutôt bien dans le championnat anglais. Un rebond qui parvient à lui faire oublier la manière dont il a été ejecté du navire parisien.

Après deux années et demie passés dans la capitale française, Tuchel s’est vu indiquer la porte de la soirée par ses responsables. Et ce limogeage est intervenu le jour du Noël. Un épisode qu’il avoue avoir très mal vécu. « Ce n’était pas agréable, ni pour moi ni ma famille. C’était bizarre », a-t-il admis dans un entretien à Canal+ lors de l’émission Canal Football Club.

« Pas eu le temps de réfléchir, ni d’avoir peur »

Le technicien allemand a avoué ensuite qu’avoir replongé immédiatement et au sein d’un grand club de PL était le meilleur des remèdes. « Le sentiment en arrivant ici, c’était super bien. Je voulais faire cette aventure. On n’a pas eu le temps de réfléchir, d’avoir peur ou hésiter. Et c’était peut-être la meilleure des choses », a-t-il indiqué.

Même si la séparation s’est mal passée, Tuchel préfère retenir les bons souvenirs de son passage à Paris. Et il affirme en avoir eus beaucoup : « On a eu des matches incroyables, notamment contre Liverpool au Parc. C’était une atmosphère exceptionnelle. A Manchester aussi, les deux fois. Le match retour contre Dortmund la saison dernière, je ne l’oublierai jamais. Et aller en finale, c’était extraordinaire. Il y a beaucoup de souvenirs positifs. C’est nécessaire que ça reste comme ça ».

« Paris, c’était une expérience incroyable »

A la question ensuite ce qu’il retient le plus de son expérience en terre francilienne, il a souligné que c’était «une expérience incroyable, dans un grand et club avec les meilleurs joueurs du monde ». « Ce que je retiens ? Les relations avec des joueurs comme ceux que j’ai eus, (avoir eu à) gérer des personnalités, c’était un grand défi. Et j’ai eu une bonne relation avec tout le staff », a-t-il poursuivi.

C’était une belle aventure, mais maintenant il est pleinement concentré sur ce nouveau challenge. Et celui-ci s’annonce très excitant. « On veut absolument finir dans le top 4. On est aussi en demi de la Coupe d’Angleterre. On joue contre le City de Guardiola et c’est un défi compliqué. Peut-être le plus compliqué qui existe. Et en quarts de c1, comme chaque équipe toujours en course on veut atteindre les demies. C’est clair », a clamé Tuchel.