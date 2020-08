Tuchel lance le mercato du PSG : "Messi est le bienvenue à Paris !"

L'entraîneur allemand admet qu'il devra reconstruire son équipe après la défaite face au Bayern Munich.

L'entraîneur du , Thomas Tuchel, a déclaré que Lionel Messi était "très bienvenu" pour rejoindre le club de la capitale si la star du décidait de quitter le Camp Nou. La légende argentine a de nouveau été liée à un éventuel départ du Barça après avoir vu son équipe terminer la saison sans aucun trophée remporté et être balayé 8-2 contre le en quarts de finale de la .

Tuchel lui-même n'a pas réussi à guider son équipe à la victoire face au Bayern dimanche alors que le géant de la remportait sa sixième Ligue des champions avec une victoire 1-0 sur le PSG. Les champions de en titre sont l'un des rares clubs au monde à pouvoir potentiellement se permettre d'acheter Lionel Messi et Tuchel a concédé qu'il ne refuserait certainement pas que le joueur de 33 ans rejoigne son équipe.

"Être fiers de nous"

"Il [Messi] est le bienvenu ! Nous avons perdu beaucoup de joueurs pour cette campagne uniquement et nous perdons maintenant Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting. Nous devons utiliser la fenêtre de transfert maintenant pour agrandir l'équipe", a déclaré Tuchel à BT Sport . "La campagne sera très exigeante sans aucune interruption. Nous devons construire une équipe forte et forte. Nous avons décidé de ne pas parler de transferts dans cette période ici. Nous allons siéger ensemble dans les prochains jours. Nous avons beaucoup de choses à faire pour maintenir le niveau de l'équipe".

"Quel entraîneur dit non à Messi ? Je pense que Messi termine sa carrière à Barcelone. C'est Mr Barcelona", a ajouté l'Allemand. Malgré quelques occasions de marquer contre le Bayern, le PSG n'a pas pu triompher lors de sa première finale de Ligue des champions et Tuchel a appelé ses hommes à rebondir rapidement la saison prochaine. "C'est nécessaire si nous voulons garder le même niveau, nous devons mettre de l'intensité à nouveau. Vous devez continuer. Ce niveau est nécessaire", a déclaré Tuchel.

"Nous avons montré à nouveau que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe avec cette mentalité et cette attitude, en combinaison avec notre talent. Nous sommes une équipe forte. Nous pouvons être fiers de cela. Nous ne pouvons pas trop nous inquiéter parce que tout va bien et nous continuerons", a conclu Tuchel. Bien qu'une fois de plus ayant manqué le Graal européen, le PSG a terminé sa saison avec un triplé sur la scène nationale et n'a perdu que trois matchs dans une saison de raccourcie.