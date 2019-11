Tuchel, Diallo… Les réactions après Brest-PSG (1-2)

Le PSG a pris difficilement le dessus sur Brest ce samedi. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Le PSG est revenu victorieux de son déplacement à Brest (2-1), ce samedi. Mais, la victoire a été difficile à valider face à une formation accrocheuse et en raison d’une prestation collective moyenne. Sans l’entrée de Mauro Icardi, il n’est pas du tout sûr que les champions de l’auraient emporté. Cela étant, en dépit de ce succès compliqué, c’est la satisfaction qui prédominait dans le camp parisien au coup de sifflet final. Les Brestois, eux, étaient tristes de ne pas avoir pu tenir le point du nul jusqu’au bout.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : « C’était une belle victoire. J’aime beaucoup notre mentalité. On a fait un bon match, en contrôlant la deuxième mi-temps. Malheureusement, on était trop haut sur le terrain. On a encaissé un but, il était difficile ensuite d’en mettre un second. Mais, c’était mérité quand même. Une belle victoire (…) Pourquoi on se met en danger ? Oui, mais c’est comme ça. Cavani et Sarabia n’ont pas trop joué dernièrement. La même chose pour Draxler, Layvin (Kurzawa) ou Abdou (Diallo). Ils manquent de rythme. Mais, j’ai confiance. On a manqué de précision en première période, mais on a eu beaucoup de situation pour être dangereux. Il y a eu des erreurs techniques. C’était comme un match de et nous sommes la première équipe à gagner ici (…) Icardi ? C’est bien, il est efficace. Et c’est ce qu’il doit faire. C’est dur pour Cavani, mais c’est comme ça et les attaquants ont des phases et lui, il en traverse une qui est difficile. Et quand un attaquant est en réussite, il en a de plus en plus généralement. Mais les deux ont de la qualité. Mais la chance tourne un peu plus en faveur d’Icardi. Ce que j’ai envie de dire à Cavani ? Il doit retrouver la confiance, c’est nécessaire. Et il doit combattre. »

Sergio Rico (gardien du PSG) : "J'ai travaillé très dur pour pouvoir avoir cette opportunité. Ce jour est arrivé j'en suis très heureux. Je pense qu'on a fait une bonne prestation avec l'équipe. Ce match s'est très bien terminé pour nous, je suis heureux d'avoir apporté ma contribution. Je ne savais rien avant le début du match, on ne m'avait pas dit que je jouerai, je ne pouvais pas deviner la situation, mais que je joue ou pas, je me prépare de la même façon. J'ai le même état d'esprit, que je joue ou pas. On aura beaucoup d'autres matches dans d'autres compétitions et j'aurais d'autres opportunités de jouer, c'est pour ça que je dois toujours être préparé. Et pas que moi, tous les joueurs de cet effectif. Le niveau est très élevé dans cet effectif, mais le plus important est de travailler. Les équipes sont toutes compétitives, ce qui fait la différence c'est le travail. Il ne faut rien lâcher sur la durée"

Ibrahima Diallo (défenseur de Brest sur Canal+) : On sait que contre ces équipes-là, sur des détails et des moments de désorganisation, ça va vite. Et c’est comme ça qu’on prend le but. Mais on a fait un bon match et on aurait pu accrocher le nul. Si on était un peu plus adroit devant le but, et c’est dommage car on aurait pu satisfaire notre public. Mais ça reste une grande équipe en face. On va garder des points positifs, mais il y a des choses à régler et à nous de passer un cap. Icardi ? On le savait, c’est un renard et un grand attaquant.

Abdou Diallo (défenseur du PSG sur Canal+) : « Ibrahima a fait un bon match. Il s’est bien battu. Je suis content qu’on ait gagné et que lui ait bien joué. On savait quon allait tomber sur une équipe accrocheuse et qui essaye de jouer au ballon et c’est ce qu’on a eu ».

Plus de réactions à suivre…

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Stade Francis-Le Blé