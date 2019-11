Brest-PSG (1-2) : pour sa première, Rico a fait le boulot

Sergio Rico a dû remplacer Keylor Navas au pied levé ce samedi à Brest (1-2). Une première en L1 encourageante pour la doublure du PSG.

C'était la surprise du chef. Et elle n'était pas prévue au départ. Annoncé sur le banc sur la feuille de match ce samedi à Brest (1-2), Sergio Rico (26 ans) a finalement démarré la rencontre, remplaçant Keylor Navas (32 ans), touché aux adducteurs durant l'échauffement . Sa première titularisation avec le , plus de deux mois après son arrivée à la toute fin du mercato en provenance du .

Prêté la saison dernière à , en , Sergio Rico s'est montré plutôt convaincant pour sa première sortie en . Il a eu un rôle important dans la victoire de son équipe, mais n'a pas réussi pour autant à s'offrir son premier clean-sheet dans le championnat de .

Déjà 4 gardiens utilisés par Paris cette saison

Bien entré dans la partie, du haut de son mètre 94, Sergio Rico a assuré ses sorties aériennes. Il s'est tout de suite montré autoritaire sur un tir de Julien Faussurier (15e), et ne s'est pas laissé surprendre non plus sur un centre piégeux de Romain Perraud (35e), et une frappe lourde de ce dernier après la pause (64e).

Seule sa sortie brouillonne, au pied, à la 23e aurait pu coûter cher si Yoann Court avait été plus adroit en dehors de la surface. Mais, décidement, Paris est friable en ce moment. Et il n'a rien pu faire lorsque Samuel Grandsir, bien décalé par Court, s'est chargé de l'aligner dans la surface (1-1, 73e). Un but qui n'a pas empêché le PSG de s'imposer, en fin de match, grâce à l'intenable Mauro Icardi (1-2, 85e), entré en jeu un peu plus tôt.

L'article continue ci-dessous

En zone mixte, Sergio Rico déclarait : "J'ai travaillé très dur pour pouvoir avoir cette opportunité. Je pense qu'on a fait une bonne prestation avec l'équipe. Ce match se termine bien pour nous et je suis heureux d'avoir apporté ma contribution. (...) On aura beaucoup d'autres matches cette saison, dans d'autres compétitions, et j'aurais d'autres opprtunités de jouer. C'est pour ça que je dois toujours être prêt."

Il est déjà le quatrième gardien à disputer un match officiel avec le Paris Saint-Germain cette saison, après Alphonse Areola, Marcin Bulka et Navas. Le premier gardien espagnol aussi, à évoluer en depuis Antonio Abenoza avec le ... en 1952 !

Benjamin Quarez, au Stade Francis-Le Blé.