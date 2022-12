"Tu es Neymar p***** ! - Le joueur qui polarise le plus l'attention peut-il relancer la Coupe du monde du Brésil ?

Le numéro 10 a dérangé certains de ses compatriotes en soutenant Jair Bolsonaro, mais son importance pour la Selecao est devenue évidente au Qatar.

L'histoire semblait se répéter à la fin du match d'ouverture de la Coupe du monde du Brésil contre la Serbie. Neymar en larmes après avoir été forcé de quitter le terrain lors d'un match de la Coupe du monde. Cette fois, cependant, il y avait deux grandes différences avec 2014. Tout d'abord, il y avait la gravité de la blessure. Lorsque le Colombien Juan Camilo Zuniga a enfoncé son genou dans le dos de Neymar lors d'un quart de finale à Fortaleza il y a huit ans, le Brésilien s'est retrouvé avec une vertèbre fracturée.

Neymar ne fait plus l'unanimité parmi les Brésiliens

Son médecin lui a dit par la suite que si l'impact s'était produit juste deux centimètres plus à droite, il aurait perdu l'usage de ses jambes. Ici, au Qatar, Neymar s'en est sorti avec une cheville gravement enflée après avoir été mis à terre par un défi de Nikola Milenkovic. Il n'a pas pu participer aux deux matchs suivants de la phase de groupes, mais lors d'une conférence de presse dimanche, il a été révélé que l'attaquant avait été autorisé à reprendre l'action à temps pour le huitième de finale de la Selecao contre la Corée du Sud.

Il s'agit sans aucun doute d'un coup de pouce pour l'équipe de Tite, mais tous les Brésiliens ne seront pas satisfaits. Et cela nous amène à la deuxième grande différence avec 2014 : la réaction.

Neymar posts update of his ankle injury



(📷: @neymarjr) pic.twitter.com/nj8udWkFpz — GOAL (@goal) February 26, 2018

Tout le monde a eu de la sympathie pour Neymar lorsque Zuniga a mis fin à son tournoi de manière aussi brutale et abrupte. Cependant, lorsqu'il a quitté le terrain en boitant lors de l'ouverture du tournoi brésilien à Qatar 2022, certains de ses compatriotes se sont délectés de sa misère. La récente élection présidentielle au Brésil a été une affaire inconvenante, une bataille acharnée entre le challenger libéral Luiz Inccio Lula da Silva et le président sortant de droite Jair Bolsonaro, qui a révélé les profondes divisions idéologiques du plus grand pays d'Amérique du Sud.

Moqué pour son soutien à Bolsonaro

Aux yeux de ceux qui ont soutenu le vainqueur Lula, Neymar - et un certain nombre de ses coéquipiers - s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire. La superstar du Paris Saint-Germain avait soutenu publiquement Bolsonaro, allant jusqu'à poster une vidéo de lui chantant l'un des jingles du leader populiste. A en juger par les messages et les images postés en ligne lorsque Neymar a été laissé en larmes par le tacle de Milenkovic, il faudra sans doute du temps avant que l'attaquant soit pardonné pour la façon dont il a voté.

Casemiro a fait partie de ceux qui ont été dégoûtés par ceux qui ont tiré du plaisir du tourment de son coéquipier. "C'est une honte que des gens souhaitent du mal aux autres", a déclaré le milieu de terrain brésilien aux journalistes. "Ils manquent complètement de caractère. Je pense que l'éducation vient du berceau. Personnellement, je suis triste, parce que Neymar ne mérite pas ça. C'est une personne qui aide tellement les autres". Le légendaire Ronaldo, quant à lui, a été tellement bouleversé par cette affaire qu'il s'est senti obligé de rédiger une lettre ouverte.

"Je ne pouvais pas commencer ça autrement", a écrit l'icône des buteurs, "tu es Neymar putain !". Géant ! Je suis sûr que la plupart des Brésiliens, comme moi, t'admirent et t'aiment... Il y aura toujours des gens qui t'en voudront, mais il est triste de voir la société prendre le chemin de la banalisation de l'intolérance, de la normalisation des discours de haine. C'est contre cette violence verbale au pouvoir destructeur que je vous écris aujourd'hui : revenez plus forts ! Plus intelligents ! Avides d'objectifs !"

Ronaldo, Casemiro et Tite lui rendent hommage

"Le bien que vous faites sur et en dehors du terrain est bien plus grand que l'envie à votre égard. N'oublie pas une seconde le parcours qui a fait de toi une idole du football mondial. Le Brésil vous aime ! Les vrais fans - ceux qui sont favorables - ont besoin de vos buts, de vos dribbles, de votre audace et de votre joie ! N'exaltez pas les lâches et les envieux. Célébrez l'amour qui vient de la plupart de votre pays. Tu vas rebondir, Neymar ! Et que toute la haine se transforme en carburant", avait conclu R9.

Tite espère certainement que Neymar s'est remis de sa blessure et de la réaction négative qui a suivi. Car ce qui est devenu très clair depuis qu'il a quitté le terrain contre la Serbie, c'est que la Selecao n'est pas la même équipe sans sa star. En effet, ils n'ont marqué qu'un seul but entre-temps, et encore, il s'agissait d'une frappe déviée de Casemiro.

"Nous avons des joueurs de qualité, mais si on les compare à Neymar, il est difficile de trouver quelqu'un de son niveau", a déclaré le milieu de terrain défensif pendant la phase de groupes. "L'éventail d'options est très large, ce qui est une bonne chose pour nous, mais nous devons être réalistes et accepter que Neymar soit la star de l'équipe."

Il est bien sûr important de rappeler que Tite a procédé à des changements pour le dernier match de groupe du Brésil, contre le Cameroun, étant donné que sa place dans la phase à élimination directe était déjà assurée. Cependant, même cela met en évidence un problème. Comme Casemiro l'a fait remarquer, l'une des principales raisons pour lesquelles tant d'experts pensaient que le Brésil allait remporter ce tournoi était son formidable éventail d'attaquants.

Un secteur offensif moins flamboyant en son absence

Cependant, leurs soutiens n'ont jusqu'à présent pas été à la hauteur, et le retrait sur blessure de Gabriel Jesus n'a pas arrangé les choses, puisque le joueur d'Arsenal était essentiellement la doublure de Richarlison. L'attaquant des Spurs a bien sûr commencé le tournoi de manière sensationnelle, en inscrivant les deux buts, dont un superbe coup de ciseau, lors de la victoire 2-0 sur la Serbie. Mais il a été catastrophique contre la Suisse, ne parvenant pas à entrer dans le match avant d'être retiré à 17 minutes de la fin.

Gabriel Martinelli a au moins impressionné contre le Cameroun, mais Rodrygo et Antony ont tous deux déçu. Malgré leur domination du ballon, les Brésiliens n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets et se sont finalement inclinés devant le but de Vincent Aboubakar dans le temps additionnel. C'est une défaite insignifiante dans le grand schéma des choses, puisque la Selecao est toujours en tête de son groupe. Cependant, elle a suscité un nouveau débat au Brésil sur la dépendance de l'équipe à l'égard de Neymar, non seulement en termes de buts, mais aussi en tant que créateur.

Brazil confirm Neymar is available to play against South Korea 🙌 pic.twitter.com/LfgwtgmwnM — GOAL (@goal) December 4, 2022

On s'attendait à ce que Vinicius Junior comble ce vide, mais l'ailier du Real Madrid est toujours à la recherche de son meilleur niveau. La croyance - ou peut-être l'espoir - est que le retour de Neymar redonnera de la fluidité à la ligne d'attaque. Comme l'a admis Antony, "nous savons à quel point il est important, en raison de la star qu'il est", tandis que Richarlison a ajouté : "La chose la plus importante pour nous est de l'avoir à 100% pour le prochain match."

Il est très peu probable qu'il soit en pleine forme, bien sûr, du moins pas pour le match. Mais sa simple présence semble être essentielle pour ce groupe de joueurs. Même le fait qu'il ait essayé de rester sur le terrain pendant 11 minutes après le tacle de Milenkovic n'est pas passé inaperçu auprès de ses coéquipiers. Richarlison, rappelons-le, a marqué deux buts pendant ce temps.

La magie de Neymar est attendue de pied ferme

Alors, si tout le monde au Brésil ne sera peut-être pas heureux de voir Neymar dans le onze de départ de la Selecao contre la Corée du Sud lundi soir, ses coéquipiers seront certainement ravis de le retrouver. Ils ont eu beaucoup à gérer au cours des deux dernières semaines. Il y a eu d'autres blessures, des problèmes de climatisation et des inquiétudes quant à la santé d'un homme qu'ils admirent tous : Pelé.

La disponibilité de Neymar permettra au moins de dissiper une partie de l'incertitude entourant l'équipe et de mettre un terme aux spéculations incessantes sur la participation de l'un des joueurs les plus controversés à un autre match de la Coupe du monde. Son retour ne va pas unir une nation divisée, bien sûr. Mais il pourrait faire ressortir le meilleur du Brésil.