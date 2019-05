Trophées UNFP 2018-19 : Christophe Galtier élu meilleur entraîneur de Ligue 1

L'entraîneur du LOSC a été plébiscité par ses pairs après une saison brillante, conclue par une qualification en Ligue des champions.

C'est une cerise sur un gâteau déjà bien garni pour Christophe Galtier. Le coach de a été élu meilleur entraîneur de lors de la cérémonie annuelle des trophées UNFP, ce dimanche soir. Il devance Thomas Tuchel ( ), Bruno Genesio (Olympique Lyonnais), Thierry Laurey (Racing Club de ) et David Guion ( ). Une récompense qui symbolise la reconnaissance de ses pairs, et que le technicien français avait déjà obtenu il y a six ans lorsqu'il était aux commandes de l'AS Saint-Etienne, à égalité avec l'ex-entraineur du PSG Carlo Ancelotti.

Il avait déjà été plébiscité en 2013

Christophe Galtier a permis à Lille de revenir sur le devant de la scène au cours d'une saison de haut vol pour le club nordiste. Arrivé à l'hiver 2018 lorsque le LOSC était dans une situation critique, l'ancien coach des Verts avait redressé la barre la saison dernière pour permettre au club de se maintenir en .

Après avoir reçu son prix, il a livré un discours émouvant en remerciant tout son entourage : "Félicitations à tous les entraineurs d'avoir rendu ce championnat magnifique. Je ne conçois pas la réussite de manière individuelle. Je partage ce trophée avec mon président, qui a fait en sorte qu'on avance à grand V. Quel plaisir d'avoir vécu cette saison. Et bien évidemment, je partage le trophée avec mes joueurs. Vous avez été extraordinaires. Vous avez travaillé dur, fort, opiniâtres. Je vous dois ce trophée. Et je remercie mon staff aussi. Mon agent, qui m'a été de bon conseil. Et mon épouse, qui a su gérer le quotidien et faire en sorte que je sois bien dans ma tête".

Cette demi-saison vécue dans des circonstances délicates lui a permis de préparer cette campagne 2018-19 avec l'idée de franchir un palier. Un objectif assuré au-delà des espérances par son équipe. Solidement articulée autour de l'excellent Nicolas Pépé - nommé dans la catégorie des meilleurs joueurs de l'année - la formation nordiste a enchaîné les bons résultats avec une identité de jeu claire, basée sur un défense hermétique et une grande faculté à briller sur contre-attaques.

Il a su tirer le meilleur de son équipe en terminant 2ème du championnat et en qualifiant le @losclive pour la prochaine @championsleague ✨

🌟 Christophe Galtier est élu meilleur entraîneur de @Ligue1Conforama pour la deuxième fois de sa carrière !

🏆 #TropheesUNFP pic.twitter.com/oqHRvJAx3J — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2019

Cela faisait trois ans qu'un entraîneur français n'avait pas été plébiscité dans cette cérémonie des "Oscars du football". Christophe Galtier succède en effet à Unai Emery, qui avait lui-même été élu un an après Leonardo Jardim. L'Espagnol et le Portugais avaient tous deux mené leur équipe au titre de champion de .

Pour rappel, Lille, deuxième de Ligue 1, a assuré sa qualification directe pour la .