Transferts, Thiago Silva dit adieu aux fans du PSG

Proche de Chelsea et en fin de bail au PSG, Thiago Silva a dit adieu aux fans du champion de France.

Thiago Silva s'en va et cette ois, c'est officiel. Le défenseur brésilien a utilisé ses canaux sociaux pour dire adieu aux supporters du PSG.

Attendu à , qu'il devrait rejoindre pour les deux prochaines saisons, l'international brésilien a vécu une dernière grande histoire avec Paris lors du Final 8 de la Ligue des Champions, même s'il s'est incliné avec son équipe en finale face au (1-0).

Son message diffusé sur son compte Instagram est très émouvant, lui qui remercie les supporters et le staff franciliens, après une belle épopée.

"La valeur des choses n'est pas dans le temps qu'elles durent, mais dans l'intensité avec laquelle elles se produisent. Pour cette raison, il y a des moments inoubliables, des choses inexplicables et des gens incomparables »(Fernando Pessoa). Aujourd'hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’equipe du PSG, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière. Ici, avec ma femme Belle Silva, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français, et nous porterons à jamais ces années vécues et la dans nos cœurs. Merci beaucoup", a ainsi écrit le défenseur du PSG. Une page qui se tourne....