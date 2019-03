Transferts, Lo Celso (Betis) parle du Real et du Barça

L'ancien parisien Giovani Lo Celso, brillant avec le Betis, parle de l'intérêt supposé du Real Madrid et du Barça.

Avec 12 buts, Giovani Lo Celso réalise une excellente saison avec le Real Betis. De quoi attirer les plus grands clubs européens. En tout cas, selon une certaine presse. Un intérêt supposé dont il ne sait rien et qui le laisse de marbre.

"Je suis concentré sur le Betis"

"Il faut rester concentré sur ce que vous faites et continuer à faire ce que vous faites pour continuer à progresser. Ce n'est pas bon de penser aux rumeurs du mercato", explique Lo Celso.

Lo Celso évoque également un retour en : «Un retour en France ? Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je n’y pense pas, j’essaie de profiter de l’instant présent, car cela passe vite. Être quelque part et penser à autre chose ce n’est bon pour personne. On verra bien le moment venu... Les intérêts du Barça et du Real ? Je ne me préoccupe pas de ça. Je suis jeune, j’ai encore une longue carrière devant moi. Il reste pas mal de matches d’ici la fin de saison, de belles confrontations à disputer. Mon objectif principal, c’est de finir le plus haut possible en avec le Betis ». a ajouté Giovani Lo Celso lors d’un entretien accordé à France Football.

Le joueur argentin connaît bien le . Il se souvient notamment du match contre le club espagnol, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions la saison dernière avec un placement abscons de la part d'Unai Emery :

"Est-ce que Emery m’a grillé en m’alignant à un poste qui n’était pas le mien ? Je ne me plains de rien. J’ai eu l’occasion de disputer ce très grand match au Santiago-Bernabeu, dans cette belle compétition qu’est la C1. C’était, certes, à un poste où je ne me sens pas le plus à l’aise, mais j’ai donné le meilleur de moi-même, comme je le fais toujours. Il n’y a aucun problème par rapport à ça", a-t-il encore confié dans les colonnes de FF ce mardi.