Traité de tous les noms, Dejan Lovren contre-attaque

Le nouveau transfuge de l’Olympique Lyonnais, Dejan Lovren, a réagi aux attaques dont il est la cible en France depuis quelques jours.

Tout accusé a un droit de réponse. Ainsi, Dejan Lovren ne s’est pas privé de réagir aux critiques qui le touchent depuis qu’il s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais. L’international croate voit son nom trainer sérieusement dans la boue à cause des gestes qu’il a pu avoir par le passé.

Lovren prend enfin la parole !

Le défenseur croate est décrié pour avoir chanté des chants nationalistes, effectué des gestes nazis et aussi insulté la communauté LGBT+ à travers une vidéo. Cela n’a pas empêché l’OL de le faire signer cet hiver, et cela n’a pas empêché non plus Laurent Blanc de voler à son secours. Jeudi en conférence de presse, et de manière très maladroite, le Cévénol a cherché à faire la distinction entre le joueur et l’homme. « Moi, je regarde le sportif. Je ne peux pas répondre à sa place. Et vous (les journalistes), vous ne connaissez que des personnes respectables dans votre entourage », a-t-il lâché.

La sortie du coach rhodanien a été jugée comme maladroite, car il a défendu l’indéfendable. Et le silence radio de l’OL a aussi été montré du doigt. Les responsables du club n’ayant pas assumé leur erreur d’avoir fait signer un joueur aux valeurs douteuses.

Voyant son employeur dans une mauvaise posture, le principal intéressé a fait le choix de prendre la parole. Il n’a pas tout démenti, mais il a réfuté fermement le fait d’être un fasciste, comme certains chroniqueurs TV l’ont laissé entendre la veille.

« Mon chant n’est pas du tout fasciste »

"J'ai déjà tout expliqué cela en Croatie à propos de cette vidéo sur YouTube mais cela n'a pas été repris en France. Pour moi, il s'agit d'une chanson patriotique qui a trait à mon pays, qui veut dire que j'aime mon pays, s’est-il défendu. Le chant dont on parle n'est pas 'Za dom Spremni' mais 'Cavoglavé' qui n'est pas du tout fasciste. Il remonte à la libération du pays et à la gloire de la Croatie que nous chantons tous pour fêter un événement heureux. Mon pays a lutté pour son indépendance, obtenue très récemment, et reste en construction. Il n'est pas bon que mon séjour débute ainsi. Je respecte tout le monde".

Le vice-champion du monde 2018 se désole des jugements auxquels il doit faire face de la part des Français alors que les choses leurs sont rapportées de manière déformée : "La première personne qui m'a félicité après la Coupe du monde est Novak Djokovic qui est Serbe, un pays où j'ai beaucoup d'amis. On déforme de manière tout de suite négative sans faire référence à la bonne chanson. Cela n'a rien à voir avec le fascisme. Je suis donc surpris. J'arrive à Lyon avec une énergie positive que je veux afficher sur le terrain pour la transmettre à mes coéquipiers".

Il assure être contre toute forme de discrimination

Enfin, Lovren a aussi réagi aux accusations d’homophobie : "Contre les discriminations, le racisme avec notamment un soutien à Moïse Kean de la Juventus ou récemment Samuel Umtiti, ainsi que pour les droits des réfugiés. J'ai soutenu aussi les 'Black Live Matter'. J'ai toujours pensé que les discriminations n'avaient pas leur place dans le monde du football et maintenant on m'attaque sur ce sujet. Comme sur les LGBT, il n'y a jamais eu de problème et je n'ai jamais eu de problème avec tous ces sujets. A Lyon, il y a dix ans, j'avais aussi aidé la fondation à travers plusieurs opérations contre les discriminations."